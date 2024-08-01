Глава МИД Литвы написал, что F-16 "в Украине"

Накануне западные СМИ написали, что Украина уже якобы получила от союзников первую партию истребителей. О F-16 вскоре заявил и глава МИД Литвы.

Так, Габриелюс Ландсбергис написал о якобы предоставлении самолетов в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Глава МИД Литвы о F-16

F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной,

– заявил Ландсбергис.

Заметим, что перед этим в Bloomberg со ссылкой на источники написали, якобы Украина получила первую партию истребителей.

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