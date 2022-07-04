Славянск – в новых реалиях, – мэр сказал, есть ли в городе гуманитарная катастрофа
Российские войска продолжают обстреливать Славянск. К сожалению, из-за таких действий оккупантов страдают и гибнут люди.
Несмотря на тяжелую ситуацию, гуманитарной катастрофы в городе нет. Об этом 24 каналу рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.
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Он сообщил, что в городе уже месяц нет воды, однако она подвозится населению автотранспортом, работают скважины. Кроме того, он отметил, что есть продукты и работают магазины.
По словам Вадима Ляха, путь на Днепр безопасен, поэтому оттуда идет логистический путь в Славянск.
Также выплачиваются все социальные выплаты, пенсии. (Славянск – 24 канал) своей жизнью живет, но в новых реалиях города. Как прифронтовой,
– отметил Вадим Лях.
Однако городской голова отметил, что в городе пропадает электричество. Где-то 20% славянцев не имеют электричества, однако его восстанавливают. Тогда враг снова уничтожает критическую инфраструктуру и повторяются восстановительные действия.
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- Вечером 3 июля стало известно, что подразделения ВСУ были вынуждены выйти из Лисичанска. Следующей целью врага будет Славянск, а также, вероятно, Краматорск и Бахмут.
- В последние дни Славянск постоянно обстреливают. Под такой удар оккупантов попали журналисты французского телеканала FRANCE 24, которые делали сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области.
- Вадим Лях – мэр Славянска – сообщил детали об обстреле города 3 июля. По предварительным данным, погибли 6 человек. Мэр сообщил, что среди погибших есть ребенок. Кроме того, известно о 15 пострадавших. Среди них – работник коммунального предприятия.