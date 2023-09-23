Об этом 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний. По его словам, Украина должна сама заботиться о своей безопасности и производить собственное оружие.
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Исторический аспект
По словам Тараса Загороднего, последняя масштабная война, сравнимая с современной, произошла в 73-м году прошлого века. Но тогда воевал Израиль. Сама же американская армия принимала участие в боевых действиях в 50-х годах и, конечно, с тех пор многое изменилось.
"Что реально происходит на фронте и как с тем бороться понимают только украинские военные. Не все генералы НАТО, вообще американские военные понимают, что происходит и многие из них не действовали так, как они заставляют действовать Украину. Например, без прикрытия воздушного пространства. В первую очередь говорится о задержке предоставления F-16", – отметил он.
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Отсюда идут вопросы непосредственно по отношению к России. Для США Китай – враг, а Россия – проблема. Впрочем, в перспективе страна-агрессор должна быть на одной стороне во время вероятной войны с Китаем. Для европейских стран Россия – экзистенциальная угроза, а Китай – партнер.
Это создает в том числе разночтение и попытку сказать Украине что, как, давать советы, которые американская армия сама не использовала и в таких боевых действиях не участвовала. Поэтому мы должны это считаться и брать в руки собственную безопасность. Не ждать оружия, мы должны максимально производить свое,
– сказал политолог.
Он добавил, что Россия переходит на массовое производство оружия, стандартизирует его, привлекает частные компании и делает акцент на дронах, что создает опасность для Украины. И перенести войну на территорию России можно только с помощью собственного оружия.
"Это значит, что война может затянуться на неопределенное время, если мы этого не будем делать. Все же в России гораздо больше ресурсов и демографических, и экономических. Нам нужно идти в механизацию, чтобы нивелировать преимущество агрессора в людях и финансовых возможностях. Иначе не будет работать", – отметил Тарас Загородний.
Политика США: последние новости
- 21 сентября Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом. Американский президент заявил о новом пакете военной помощи. Кроме того, США назначили смотрителя за деньгами, которые выделяют Украине. Пост занял Роберт Сторч. Он приступит к должностным обязанностям уже 18 октября.
- После визита Президента Украины СМИ заявили, что Джо Байден пообещал предоставить Украине небольшое количество ракет ATACMS. Представительница Белого дома однозначно не прокомментировала это, мол, американский лидер уже давно говорил, что "ATACMS не исключены из обсуждения".
- По оценкам украинских экспертов, Украина может получить несколько десятков американских ракет ATACMS и немецких TAURUS. Но важно, чтобы они использовались с другими системами вооружения, которые есть.