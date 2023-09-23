Об этом 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний. По его словам, Украина должна сама заботиться о своей безопасности и производить собственное оружие.

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Исторический аспект

По словам Тараса Загороднего, последняя масштабная война, сравнимая с современной, произошла в 73-м году прошлого века. Но тогда воевал Израиль. Сама же американская армия принимала участие в боевых действиях в 50-х годах и, конечно, с тех пор многое изменилось.

"Что реально происходит на фронте и как с тем бороться понимают только украинские военные. Не все генералы НАТО, вообще американские военные понимают, что происходит и многие из них не действовали так, как они заставляют действовать Украину. Например, без прикрытия воздушного пространства. В первую очередь говорится о задержке предоставления F-16", – отметил он.

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Отсюда идут вопросы непосредственно по отношению к России. Для США Китай – враг, а Россия – проблема. Впрочем, в перспективе страна-агрессор должна быть на одной стороне во время вероятной войны с Китаем. Для европейских стран Россия – экзистенциальная угроза, а Китай – партнер.

Это создает в том числе разночтение и попытку сказать Украине что, как, давать советы, которые американская армия сама не использовала и в таких боевых действиях не участвовала. Поэтому мы должны это считаться и брать в руки собственную безопасность. Не ждать оружия, мы должны максимально производить свое,

– сказал политолог.

Он добавил, что Россия переходит на массовое производство оружия, стандартизирует его, привлекает частные компании и делает акцент на дронах, что создает опасность для Украины. И перенести войну на территорию России можно только с помощью собственного оружия.

"Это значит, что война может затянуться на неопределенное время, если мы этого не будем делать. Все же в России гораздо больше ресурсов и демографических, и экономических. Нам нужно идти в механизацию, чтобы нивелировать преимущество агрессора в людях и финансовых возможностях. Иначе не будет работать", – отметил Тарас Загородний.

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