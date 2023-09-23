Про це 24 Каналу зазначив політолог Тарас Загородній. За його словами, Україна має сама дбати про свою безпеку і виробляти власну зброю.
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Історичний аспект
За словами Тараса Загороднього, остання масштабна війна, яку можна порівняти з сучасною, відбулася у 73-му році минулого століття. Але тоді воював Ізраїль. Сама ж американська армія брала участь у бойових діях аж у 50-х роках і, звісно, відтоді багато чого змінилося.
"Що реально відбувається на фронті і як з тим боротися розуміють лише українські військові. Не всі генерали НАТО, взагалі американські військові розуміють, що відбувається і багато з них не діяли так, як вони змушують діяти Україну. Наприклад, без прикриття повітряного простору. В першу чергу мовиться про затримку надання F-16", – зазначив він.
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Звідси йдуть питання безпосередньо щодо Росії. Для США Китай є ворогом, а Росія – проблемою. Утім, в перспективі країна-агресорка має бути на одному боці під час ймовірної війни з Китаєм. Натомість для європейських країн Росія – екзистенційна загроза, а Китай – партнер.
Це створює в тому числі різночитання і намагання сказати Україні що, як, давати поради, які американська армія сама не використовувала і в таких бойових діях не брала участь. Тому ми маємо на це зважати і брати у руки власну безпеку. Не чекати на зброю, ми повинні максимально виробляти свою,
– сказав політолог.
Він додав, що Росія переходить на масове виробництво зброї, стандартизує його, залучає приватні компанії і робить акцент на дронах, що створює небезпеку для України. І перенести війну на територію Росії можна лише за допомогою власної зброї.
"Це означає, що війна може затягнутися на невизначений час, якщо ми цього не будемо робити. Все ж у Росії значно більше ресурсів і демографічних, і економічних. Нам потрібно йти в механізацію, щоб нівелювати перевагу агресора в людях і фінансових можливостях. Інакше не працюватиме", – зазначив Тарас Загородній.
Політика США щодо України: останні новини
- 21 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом. Американський президент заявив про новий пакет військової допомоги. Окрім того, США призначили наглядача за грошима, які виділяють Україні. Посаду обійняв Роберт Сторч. Він приступить до посадових обов'язків вже 18 жовтня.
- Після візиту Президента України, ЗМІ заявили, що Джо Байден пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет ATACMS. Представниця Білого дому однозначно не прокоментувала це, мовляв американський лідер вже давно казав, що "ATACMS не виключені з обговорення".
- За оцінками українських експертів, Україна може отримати кілька десятків американських ракет ATACMS та німецьких TAURUS. Але важливо, щоб вони використовувалися з іншими системами озброєння, які є.