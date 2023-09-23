Нещодавно у західних медіа з'явилася інформація, що Україна може незабаром отримати від США ракети ATACMS. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в етері телемарафону з приводу цього зробив важливе зауваження, передає 24 Канал.
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Що сказав представник ОП
Подоляк наголосив, що справжнє рішення про передачу Україні ракет ATACMS оголосять не ЗМІ. Він назвав прізвища двох людей, які мають такі повноваження.
Є дві людини, які можуть заявити про ATACMS, і тоді вони будуть в Україні. Це пан Зеленський і пан Байден,
– заявив він.
Радник Андрія Єрмака зауважив, що тільки Володимир Зеленський та Джозеф Байден вирішуватимуть, коли, в якій кількості та чи будуть взагалі надані ці ракети. За його словами, всі інші люди можуть лише обговорювати варіанти.
Що цьому передувало
Після зустрічі українського лідера з американським колегою видання NBC News повідомило, що президент США, ймовірно, ухвалив рішення надати ЗСУ ATACMS. Також заявлялося, що Байден вже сказав про це Зеленському. Мовилося про невелику партію ракет.
Пізніше ці чутки прокоментували в адміністрації президента США. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що не збирається підтверджувати цю інформацію. Водночас вона навела слова Байдена, який раніше запевняв, що ATACMS не виключені з обговорення.
Що кажуть експерти про ATACMS
- Нещодавно експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у коментарі 24 Каналу зазначив, що кількість ATACMS має співвідноситися з кількістю британських Storm Shadow та французьких SCALP, які вже використовують ЗСУ проти російських загарбників. Втім, на його думку, наші воїни зможуть вижати максимум з невеликої партії американських ракет.
- Раніше військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан зауважив, що передача Україні сотень ATACMS призведе до виведення з ладу всіх більш-менш масштабних військових об'єктів російських окупантів. За його словами, кожну таку ворожу ціль достатньо вдарити 3 – 4 далекобійними ракетами.