Недавно в западных медиа появилась информация, что Украина может в скором времени получить от США ракеты ATACMS. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона по этому поводу сделал важное замечание, передает 24 Канал.

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Что сказал представитель ОП

Подоляк подчеркнул, что настоящее решение о передаче Украине ракет ATACMS объявят не СМИ. Он назвал фамилии двух людей, обладающих такими полномочиями.

Есть два человека, которые могут заявить об ATACMS, и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден,

– заявил он.

Советник Андрея Ермака отметил, что только Владимир Зеленский и Джозеф Байден будут решать, когда, в каком количестве и будут ли вообще предоставлены эти ракеты. По его словам, все остальные люди могут только обсуждать варианты.

Что этому предшествовало

После встречи украинского лидера с американским коллегой издание NBC News сообщило, что президент США, вероятно, принял решение предоставить ВСУ ATACMS. Также заявлялось, что Байден уже сказал об этом Зеленскому. Речь шла о небольшой партии ракет.

Позже эти слухи прокомментировали в администрации президента США. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не собирается подтверждать эту информацию. В то же время она привела слова Байдена, ранее уверявшего, что ATACMS не исключены из обсуждения.

Что говорят эксперты об ATACMS