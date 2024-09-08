Надеемся, что ума хватит, – ГПСУ об активности в Беларуси

Сейчас украинские защитники не фиксируют перемещения техники или личного состава Беларуси вдоль границы. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на границе.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на границе Украины и Беларуси

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью на всей протяженности – от Волыни до Черниговской области. Сейчас никаких нестандартных ситуаций или нагнетания ситуации на границе нет.

В то же время подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь Беларуси. Демченко отметил, что пока Беларусь будет оставаться под влиянием страны-террористки, это направление будет оставаться для нас угрожающим. В ГПСУ добавили, что Силы обороны должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому продолжается укрепление инженерных линий и фортификационных сооружений.

Мы, конечно, надеемся, что у Беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на влияние России. Мы понимаем, что страна-террористка хотела бы, чтобы более масштабно присоединилась к войне, создавала провокации на границе, но мы готовы отражать любые атаки,

– подчеркнул Демченко.

Комментируя военные учения, которые сейчас проходят в Беларуси, Демченко заявил, что войска и технику незаметно в непосредственной близости к границе. Однако Украина понимает, что за несколько десятков километров есть скопление и техники, и личного состава. Вместе с тем, белорусская техника и личный состав базировались в нескольких десятках километров от Украины и до начала полномасштабного вторжения.