Есть ли в Одессе свет, тепло и вода после массированной атаки россиян

6 декабря 2022, 17:02
Читати новину українською

Источник:

Одесские электросети

После атак российских оккупантов по критической инфраструктуре Одесщины энергетики работают, чтобы восстановить свет. Напряжение удалось подать на объекты критической инфраструктуры Одессы.

Соответствующую информацию сообщили в Одесских электросетях. Там также объяснили, есть ли свет, вода и тепло у местных жителей.

В Одессе из-за обесточивания нет тепла и воды: когда обещают вернуть

Где подали свет и тепло в Одессе

По состоянию на 12:00 6 декабря уже возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе: прежде всего тепло- и водоснабжение в больнице,
– говорится в сообщении.

Добавили, что в ночь на 6 декабря энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго и коммунальщиками подали напряжение на критическую инфраструктуру. То есть, кроме больниц, на:

  • объекты водоканала;
  • и теплоснабжение.

Восстановили ли энергетику в городе

В некоторых районах Одессы уже восстановлена подача воды и тепла,
– заявили в электросетях.

Однако не объяснили, в какие именно. Только заверили, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить свет у всех жителей областного центра.

Кроме того, Одесские теплосети призвали людей:

  • выключить все приборы;
  • а после подачи света – включать их по очереди.

Это поможет избежать новых аварий на распределительных электросетях.

Последствия массированной атаки в Одесской области

  • Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в результате восьмого массированного ракетного удара 5 декабря россияне повредили энергетическую инфраструктуру области.
  • Чиновник уточнил, что есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Россия ранила два человека.
  • На вечер 5 декабря света не было в Одессе и большинстве общин Одесского района. По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, из-за атаки россиян в области проблемы со светом и связью.
  • Мэр города Геннадий Труханов заявил, что по состоянию на 12:40 6 декабря все городские больницы и роддомы обеспечены электроэнергией, водой и теплом.
  • По состоянию на обед 6 декабря все 11 крупнейших в городе котельных подключили к свету. То есть, они начали работать и подавать тепло людям. Из 140 меньших, по состоянию на утро 6 декабря, удалось подключить к электричеству только 12. Однако обещали в течение дня подать электричество во все, чтобы люди получили тепло на территории всего города.

Автор: Діана Квасневська