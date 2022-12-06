Есть ли в Одессе свет, тепло и вода после массированной атаки россиян
Источник:Одесские электросети
После атак российских оккупантов по критической инфраструктуре Одесщины энергетики работают, чтобы восстановить свет. Напряжение удалось подать на объекты критической инфраструктуры Одессы.
Соответствующую информацию сообщили в Одесских электросетях. Там также объяснили, есть ли свет, вода и тепло у местных жителей.
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Где подали свет и тепло в Одессе
По состоянию на 12:00 6 декабря уже возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе: прежде всего тепло- и водоснабжение в больнице,
– говорится в сообщении.
Добавили, что в ночь на 6 декабря энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго и коммунальщиками подали напряжение на критическую инфраструктуру. То есть, кроме больниц, на:
- объекты водоканала;
- и теплоснабжение.
Восстановили ли энергетику в городе
В некоторых районах Одессы уже восстановлена подача воды и тепла,
– заявили в электросетях.
Однако не объяснили, в какие именно. Только заверили, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить свет у всех жителей областного центра.
Кроме того, Одесские теплосети призвали людей:
- выключить все приборы;
- а после подачи света – включать их по очереди.
Это поможет избежать новых аварий на распределительных электросетях.
Последствия массированной атаки в Одесской области
- Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в результате восьмого массированного ракетного удара 5 декабря россияне повредили энергетическую инфраструктуру области.
- Чиновник уточнил, что есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Россия ранила два человека.
- На вечер 5 декабря света не было в Одессе и большинстве общин Одесского района. По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, из-за атаки россиян в области проблемы со светом и связью.
- Мэр города Геннадий Труханов заявил, что по состоянию на 12:40 6 декабря все городские больницы и роддомы обеспечены электроэнергией, водой и теплом.
- По состоянию на обед 6 декабря все 11 крупнейших в городе котельных подключили к свету. То есть, они начали работать и подавать тепло людям. Из 140 меньших, по состоянию на утро 6 декабря, удалось подключить к электричеству только 12. Однако обещали в течение дня подать электричество во все, чтобы люди получили тепло на территории всего города.