Владимир Зеленский заявил, что Украине непросто будет выстоять без помощи. Об этом он сказал на брифинге в Давосе.
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Что рассказал президент
Зеленский назвал такую ситуацию огромным вызовом.
Можем ли мы победить без помощи? Ответ: мы должны выдержать, мы должны выстоять,
– подчеркнул президент Украины.
Также у президента спросили, чувствуют ли украинские военные, что они не могут бить по России так, как хотят. Еще у Зеленского поинтересовались, наложили ли некоторые союзники ограничения на применение оружия Силами обороны.
Мы хотим деоккупировать всю нашу территорию… У нас действительно не хватает и дронов, и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем. Итак, откровенно говоря, конечно, поднимаются такие определенные вопросы не о том, что мы не можем использовать наши способности, но есть дефицит,
– ответил Зеленский.
Украинский лидер заметил, что он не может раскрыть все детали.
Что еще сказал Зеленский
- Во время общения с представителями СМИ украинский лидер назвал неуместным распределение замороженных российских активов на частные и государственные. Он призвал использовать эти замороженные 300 миллиардов евро на восстановление и создание в Украине госпиталей, укрытий, школ, университетов и т.д.
- Также Владимир Зеленский объяснил последствия гипотетического прекращения помощи в нашей стране. Если партнеры перестанут помогать Украине и позволят России победить, то в Европе наступит большой кризис.
- Кроме этого глава государства высказался по поводу идеи с возвращением мужчин призывного возраста из-за границы. Президент отметил, что во время войны у каждого украинца есть два выбора – либо работать, либо воевать.
- Он отметил важность пребывания в Украине людей и уплаты ими налогов, ведь зарплаты военным берутся из государственного бюджета. Зеленский заявил, что граждане мобилизационного возраста должны находиться в Украине по закону.