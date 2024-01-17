Володимир Зеленський заявив, що Україні буде непросто вистояти без допомоги. Про це він сказав на брифінгу у Давосі.
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Що розповів президент
Зеленський назвав таку ситуацію величезним викликом.
Чи ми можемо перемогти без допомоги? Відповідь: ми маємо витримати, ми маємо вистояти,
– наголосив президент України.
Також у президента запитали, чи відчувають українські військові, що вони не можуть бити по Росії так, як хочуть. Ще у Зеленського поцікавилися, чи наклали деякі союзники обмеження на застосування своєї зброї Силами оборони.
Ми хочемо деокупувати всю нашу територію… У нас дійсно не вистачає і дронів, і снарядів. У нас є певні наші цілі, до яких ми йдемо. Отже, відверто кажучи, звичайно, підіймаються такі певні питання не про те, що ми не можемо використовувати наші спроможности, але є дефіцит,
– відповів Зеленський.
Український лідер зауважив, що він не може розкрити всіх деталей.
Що ще сказав Зеленський
- Під час спілкування з представниками ЗМІ український лідер назвав недоречним розподілення заморожених російських активів на приватні та державні. Він закликав використати ці заморожені 300 мільярдів євро на відбудову та створення в Україні шпиталів, укриттів, шкіл, університетів тощо.
- Також Володимир Зеленський пояснив наслідки гіпотетичного припинення допомоги нашій країні. Якщо партнери припинять допомагати Україні та дозволять Росії перемогти, то у Європі настане велика криза.
- Крім цього глава держави висловився щодо ідеї з поверненням чоловіків призовного віку з-за кордону. Президент зауважив, що під час війни у кожного українця є два вибори – або працювати, або воювати.
- Він наголосив на важливості перебування в Україні людей та сплачування ними податків, адже зарплати військовим беруться з державного бюджету. Зеленський заявив, що громадяни мобілізаційного віку мають перебувати в Україні, згідно із законом.