В команде Трампа возник определенный раскол: может ли это иметь последствия для Украины

В администрации Трампа есть различие во мнениях о необходимости оказания помощи Украине. Советник по нацбезопасности Волтц и спецпосланник по вопросам Украины и России Келлог хотят больше давить на Кремль, другие хотят уменьшить поддержку ВСУ, чтобы как можно скорее достичь прекращения войны.

Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что команда Трампа сегодня поляризована, однако от этого больше рисков возникает не для Украины, а для Европейского Союза.

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Действительно ли есть раскол в Белом доме?

Люди, которые представляют собой украинофобский кружок вокруг Трампа, как объяснил политолог, не занимаются внешней политикой в российско-украинском направлении. Большая часть чиновников, в чьем портфеле есть вопрос войны в Украине, входят в группу "ястребов" по отношению к России. Саакян отметил, что не все в окружении президента США любят Украину, но они точно не друзья России.

По моему мнению, действительно, есть раскол в команде Трампа. Можно ли его назвать расколом в направлении Украины? Нет. Вероятнее, это противостояние мнений. Сейчас оно не является расколом в политике Белого дома,

– считает Саакян.

Сейчас Трамп, по словам политолога, атакует правительство Великобритании руками Илона Маска, пытаясь расшатать кресло премьер-министра Кира Стармера. Сильная Британия, по мнению Саакяна, сейчас для США в их диалоге с Европой не нужна.

Равно как и сознательное игнорирование существования ЕС и Брюсселя, как официальной столицы Европейского Союза, желание говорить с отдельными столицами ЕС. Это сейчас сознательная политика администрации Трампа. Вот в этом направлении вызовов значительно больше,

– убежден Саакян.

Для Украины, по мнению политолога, пока ситуация выглядит довольно неплохо. В течение последних месяцев до инаугурации Трампа и после нее решения нового президента США, как отметил Саакян, в основном проходят по линии положительной эволюции для нашего государства.