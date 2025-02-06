Політолог Олег Саакян в розмові з 24 Каналом висловив думку, що команда Трампа сьогодні поляризована, однак від цього більше ризиків виникає не для України, а для Європейського Союзу.

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Чи дійсно є розкол у Білому домі?

Люди, які становлять собою українофобський гурток навколо Трампа, як пояснив політолог, не займаються зовнішньою політикою в російсько-українському напрямку. Більша частина чиновників, в чиєму портфелі є питання війни в Україні, входять до групи "яструбів" стосовно Росії. Саакян зауважив, що не всі в оточенні президента США люблять Україну, але вони точно не друзі Росії.

На мою думку, дійсно, є розкол в команді Трампа. Чи можна його назвати розколом у напрямку України? Ні. Ймовірніше, це протистояння думок. Наразі воно не є розколом у політиці Білого дому,

– вважає Саакян.

Зараз Трамп, зі слів політолога, атакує уряд Великої Британії руками Ілона Маска, намагаючись розхитати крісло прем'єр-міністра Кіра Стармера. Сильна Британія, на думку Саакяна, зараз для США в їх діалозі з Європою не потрібна.

Так само як і свідоме ігнорування існування ЄС і Брюсселю, як офіційної столиці Європейського Союзу, бажання говорити з окремими столицями ЄС. Це зараз свідома політика адміністрації Трампа. От в цьому напрямку викликів значно більше,

– переконаний Саакян.

Для України, на думку політолога, наразі ситуація виглядає доволі непогано. Протягом останніх місяців до інавгурації Трампа та після неї рішення нового президента США, як зазначив Саакян, здебільшого проходять по лінії позитивної еволюції для нашої держави.