В ОПУ ответили на упреки о "разладе" между политическим и военным руководством

Заявления некоторых украинских политиков и западные СМИ подогревают слухи о якобы конфликтах внутри украинского политикума. Однако все совсем так, как может показаться на первый взгляд.

Украинские политики позволяют себе недопустимы во время войны упреки в сторону военного руководства страны. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это говорит только о приоритетах тех или иных депутатов, а не о проблемах внутри Украины.

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Почему политики создают конфликтные ситуации

Распри в украинском политикуме иногда выходят на международный уровень. Особенно дело касается критики военно-политического руководства страны. Этим, с другой стороны, пользуется и вражеская пропаганда.

В украинском политическом процессе всегда бывает "дым", не зависимо от того, есть ли "огонь". Кроме того, не всегда мы правильно расставляем приоритеты: важнее ли сегодня война, или политическая дискуссия и подготовка к выборам,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Некоторые политики сейчас продвигают себя и свои политические проспекты. Советник главы ОПУ подчеркнул, что в демократическом государстве этого ограничить не могут. Однако каждый самоограничивается с учетом приоритетности того, что сегодня происходит в стране.

"Для меня приоритетна война и мы в ней, безусловно, должны дойти до справедливого финала. Кто-то ставит другие акценты спекулятивно. Но отмечу, что с первого дня были публикации о том, что есть определенные конфликты (в военно-политическом руководстве – 24 Канал )", – заметил Подоляк.

Михаил Подоляк о "расколе" в военно-политическом руководстве Украины: смотрите видео

Президент ежедневно сотрудничает с военным руководством

Президент Украины занимается большим количеством вопросов, которые должны привести Украину к правильному модерированию войны и мира. Речь идет и о внешней политике, и военных делах, и военной экономике.

Это наш стратегический менеджер, а есть операционные директора. Стратегический менеджер работает со своими тактическими директорами, одним из которых является Главнокомандующий ВСУ, потому что он занимается войной в целом. Но на Ставке идут дискуссии, вносятся коррективы – и это не всегда единогласные решения,

– объяснил Подоляк.

Такие дискуссии продолжаются с начала полномасштабного вторжения и будут продолжаться. Однако они являются частью общего плана, ведущего Украину к победе.

"Настоящего, объемного политического процесса в стране нет. Сегодня нет кандидатов, потому что страна сегодня стоит перед выбором: либо мы защищаем свою государственность, либо этой государственности нет", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Поэтому Верховный Главнокомандующий ежедневно сотрудничает с Главнокомандующим ВСУ, премьер-министром и другими людьми, составляющими верхушку военно-политического руководства Украины. Однако как бы дела ни складывались, вероятнее всего, новые спекуляции будут появляться все равно.

О чем пишут западные СМИ

К слову о западных медиа, которые пишут о том, что если Украина не проделает определенную работу, может проиграть России. Часто ударение у них стоит как раз на том, что в Украине проходят изменения и реформы, хотя происходят они, возможно, не беспроблемно.

Проблема не в этом. Проблема в том, что евроатлантическому сообществу нужно решить, какой финал в этой войне они хотят. И тогда, если они наконец-то правильно ответят на этот вопрос, то ответят и на другие важные вопросы,

– заметил Подоляк.

По его мнению, говорится о таких вопросах:

санкции. На сегодня они не работают так, как планировалось, и Россия их может спокойно обходить;

На сегодня они не работают так, как планировалось, и Россия их может спокойно обходить; ценовой потолок на нефть . Это не работает, ведь Россия также продает огромное количество своего сырья через посредников. То есть Россия продолжает получать сверхприбыли;

. Это не работает, ведь Россия также продает огромное количество своего сырья через посредников. То есть Россия продолжает получать сверхприбыли; поставки оружия. Военные поставки должны быть математически обоснованы, четко зафиксированы и своевременны, с учетом того, что эта война является технологической.

"На мой взгляд, западные медиа как раз достаточно четко фиксируют: либо мы проигрываем авторитаризму, и тогда нет прогнозируемого будущего, либо мы выигрываем, и тогда демократия доминирует дальше", – подытожил советник главы ОПУ.

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