В ОПУ ответили на упреки о "разладе" между политическим и военным руководством
Заявления некоторых украинских политиков и западные СМИ подогревают слухи о якобы конфликтах внутри украинского политикума. Однако все совсем так, как может показаться на первый взгляд.
Украинские политики позволяют себе недопустимы во время войны упреки в сторону военного руководства страны. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это говорит только о приоритетах тех или иных депутатов, а не о проблемах внутри Украины.
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Почему политики создают конфликтные ситуации
Распри в украинском политикуме иногда выходят на международный уровень. Особенно дело касается критики военно-политического руководства страны. Этим, с другой стороны, пользуется и вражеская пропаганда.
В украинском политическом процессе всегда бывает "дым", не зависимо от того, есть ли "огонь". Кроме того, не всегда мы правильно расставляем приоритеты: важнее ли сегодня война, или политическая дискуссия и подготовка к выборам,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Некоторые политики сейчас продвигают себя и свои политические проспекты. Советник главы ОПУ подчеркнул, что в демократическом государстве этого ограничить не могут. Однако каждый самоограничивается с учетом приоритетности того, что сегодня происходит в стране.
"Для меня приоритетна война и мы в ней, безусловно, должны дойти до справедливого финала. Кто-то ставит другие акценты спекулятивно. Но отмечу, что с первого дня были публикации о том, что есть определенные конфликты (в военно-политическом руководстве – 24 Канал )", – заметил Подоляк.
Михаил Подоляк о "расколе" в военно-политическом руководстве Украины: смотрите видео
Президент ежедневно сотрудничает с военным руководством
Президент Украины занимается большим количеством вопросов, которые должны привести Украину к правильному модерированию войны и мира. Речь идет и о внешней политике, и военных делах, и военной экономике.
Это наш стратегический менеджер, а есть операционные директора. Стратегический менеджер работает со своими тактическими директорами, одним из которых является Главнокомандующий ВСУ, потому что он занимается войной в целом. Но на Ставке идут дискуссии, вносятся коррективы – и это не всегда единогласные решения,
– объяснил Подоляк.
Такие дискуссии продолжаются с начала полномасштабного вторжения и будут продолжаться. Однако они являются частью общего плана, ведущего Украину к победе.
"Настоящего, объемного политического процесса в стране нет. Сегодня нет кандидатов, потому что страна сегодня стоит перед выбором: либо мы защищаем свою государственность, либо этой государственности нет", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Поэтому Верховный Главнокомандующий ежедневно сотрудничает с Главнокомандующим ВСУ, премьер-министром и другими людьми, составляющими верхушку военно-политического руководства Украины. Однако как бы дела ни складывались, вероятнее всего, новые спекуляции будут появляться все равно.
О чем пишут западные СМИ
К слову о западных медиа, которые пишут о том, что если Украина не проделает определенную работу, может проиграть России. Часто ударение у них стоит как раз на том, что в Украине проходят изменения и реформы, хотя происходят они, возможно, не беспроблемно.
Проблема не в этом. Проблема в том, что евроатлантическому сообществу нужно решить, какой финал в этой войне они хотят. И тогда, если они наконец-то правильно ответят на этот вопрос, то ответят и на другие важные вопросы,
– заметил Подоляк.
По его мнению, говорится о таких вопросах:
- санкции. На сегодня они не работают так, как планировалось, и Россия их может спокойно обходить;
- ценовой потолок на нефть. Это не работает, ведь Россия также продает огромное количество своего сырья через посредников. То есть Россия продолжает получать сверхприбыли;
- поставки оружия. Военные поставки должны быть математически обоснованы, четко зафиксированы и своевременны, с учетом того, что эта война является технологической.
"На мой взгляд, западные медиа как раз достаточно четко фиксируют: либо мы проигрываем авторитаризму, и тогда нет прогнозируемого будущего, либо мы выигрываем, и тогда демократия доминирует дальше", – подытожил советник главы ОПУ.
Западные СМИ об Украине: важные публикации
- В британском журнале The Economist вышел материал с неоднозначным заголовком, мол, Владимир Путин пока выигрывает в войне. Однако акцент статьи на том, чтобы Запад усилил свою военную помощь Украине, поскольку отсутствие стратегического видения играет на руку России.
- А в конце ноября The Economist опубликовал статью, в которой говорится, что в военно-политическом руководстве Украины якобы произошел раскол. Анонимные источники назвали отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного "ужасающими". Все, мол, потому, что украинское контрнаступление "зашло в тупик".
- Тем временем в издании Bloomberg считают, что мир стоит на пороге глобальной войны. На это в частности влияет разжигание ранее замороженных конфликтов, а также действующие вооруженные конфликты: война ХАМАС против Израиля и война России против Украины.