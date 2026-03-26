Российские пропагандисты заявляют о ликвидации своих военных в Купянске: в ВСУ ответили
На днях российские пропагандисты заявили о якобы полной ликвидации российских войск в Купянске. Однако эта информация не подтверждается фактами.
В городе находятся еще несколько десятков оккупантов. Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "АрмияInform".
Смотрите также ГУР и ЦПД расширяют "черный список" российских пропагандистов, которые оправдывают войну
Почему россияне сообщают о полной ликвидации своих войск в Купянске?
По словам Трегубова, активных позывных сейчас в Купянске обычно 6 – 8. А рассеянные по городу российские военные составляют примерно отделение или взвод.
Поэтому сообщения российских блогеров об окончательной ликвидации всех российских военнослужащих в городе не соответствуют действительности.
Меня удивило, когда начались заупокойные песни российских блогеров, которые решили похоронить россиян в городе. Я обратился к командованию операцией и узнал, что похоронили россиян откровенно заблаговременно,
– заявил Трегубов.
Даже в подвале больницы еще остаются несколько смельчаков, которые пытаются выжить. А те кто хотел сдаться, уже сдались.
Представитель УОС объяснил, что российские блогеры сообщили о ликвидации авансом, потому что фактически спасти военных физически невозможно.
Мне кажется, что так россиянам проще. Во-первых, сейчас идут прилеты непосредственно по городу. Во-вторых, легче объяснить, что они уже похоронены, и не надо их спасать,
– отметил представитель.
По его словам, таким образом Россия пытается избежать внутреннего скандала из-за гибели солдат, ведь извлечь их все равно никто не сможет.
Что известно о ситуации на фронте?
На Александровском направлении продолжается активная контрнаступательная операция ВСУ. Украинские войска уже освободили 9 населенных пунктов и закрепили контроль еще над 3, восстановив контроль над около 440 квадратными километрами территории.
По данным Командования Десантно-штурмовых войск, потери российских оккупантов составили 3 676 человек, 8 танков, 13 ББМ, 141 автомобиль, 250 артиллерийских систем, 153 мото/квадроцикла, а также 1 283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.
За 25 марта боевые действия продолжались почти на всех направлениях, однако значительного продвижения не было. Россияне безрезультатно атаковали. А ВСУ укрепляют оборону и ведут локальные контратаки на Славянском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.