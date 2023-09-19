Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, существует ли какая-нибудь система в мире, чтобы закрыть небо от ракетных ударов, или такую систему нужно заново разрабатывать.

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Прорывание будет

К сожалению, 100% небо не закрывается никогда, заметил Черник. По его мнению, самая качественная система, существующая в природе, это так называемая израильская система "Праща Давида".

"Праща Давида", или "Волшебная палочка" – это система противоракетной обороны Армии обороны Израиля. Она разработана израильским оборонным производством Rafael Advanced Defense Systems и американским Raytheon для перехвата ракет и крылатых ракет средней – большой дальности, выпущенных в диапазонах от 40 до 300 километров, а также таких новейших тактически-баллистических ракет, как "Искандер".

Ленивый не говорил о "Железном куполе", однако даже он пропускает воздушные цели. Ведь он разработан не против классических ракет, которые запускают в нашу сторону россияне, а против кустарных, которые клепаются в подвалах в Палестине и имеют плохое качество. Но даже такие ракеты прорывают противоракетную оборону.

"Я так иногда иронизирую, если все системы мира привезти в Украину, поставить возле каждого куста, прорыв будет. Невозможно на 100% небо закрыть. В части качества и множества ракет ничего подобного, как в Украине, нет", – сказал военный эксперт.

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Битва интеллектов

Зенитно-ракетное противоборство – это битва интеллектов. Это сверхсложная тема – математика, кибернетика, физика. Вокруг нас бесконечная ткань радиопространства и там столько переменных, что на все вопросы до сих пор нет ответа.

Врага нельзя недооценивать. Он построил вторую ракетную школу в мире. Россияне тоже учатся. Несмотря на санкции и многочисленные ограничения, Россия будет искать щели,

– подчеркнул Черник.

На 99,9% мы живем в капиталистическом мире, основными составляющими которого является прирост и прибыль. Представляем, фирма с Иранс заказывает полупроводники и микроэлектронику для бытовой техники. Они их честно и законно покупают, а затем передадут России и никто не запретит.

"Найдутся в мире фирмы, которые продадут и причем это может быть абсолютно честно. И даже если рыночная цена, скажем, одной детали 100 долларов, то если россиянам она будет нужна, они дадут за нее 10 тысяч долларов. Они за долларом в карман не полезут и у них их они еще есть", – отметил военный эксперт.

Массированный удар по Украине: коротко