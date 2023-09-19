Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, чи існує якась система у світі, щоб закрити небо від ракетних ударів, чи таку систему треба наново розробляти.

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Проривання буде

На жаль, 100% небо не закривається ніколи, зауважив Черник. На його думку, найякісніша система, яка існує у природі, це так звана ізраїльська система "Праща Давида".

"Праща Давида", або "Чарівна паличка" – це система протиракетної оборони Армії оборони Ізраїлю. Вона розроблена ізраїльським оборонним виробництвом Rafael Advanced Defense Systems і американським Raytheon, задля перехоплення ракет і крилатих ракет середньої – великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 кілометрів, а також таких новітніх тактично-балістичних ракет, як "Іскандер".

Лінивий не говорив про "Залізний купол", проте навіть він пропускає повітряні цілі. Адже він розроблений не проти класичних ракет, які запускають у наш бік росіяни, а проти кустарних, які клепаються у підвалах у Палестині й мають погану якість. Але навіть такі ракети проривають протиракетну оборону.

"Я так інколи іронізую, якщо всі системи світу привезти в Україні, поставити біля кожного куща, проривання буде. Неможливо на 100% небо закрити. В частині якості й множини ракет нічого подібного, як в Україні, немає", – мовив військовий експерт.

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Битва інтелектів

Зенітно-ракетне протиборство – це битва інтелектів. Це надскладна тема – математика, кібернетика, фізика. Навколо нас нескінчена тканина радіопростору і там стільки змінних, що на всі питання досі немає відповіді.

Ворога не можна недооцінювати. Він побудував другу ракетну школу світі. Росіяни також навчаються. Попри санкції та численні обмеження Росія шукатиме шпаринки,

– наголосив Черник.

На 99,9% ми живемо в капіталістичному світі, основними складовими якого є приріст й прибуток. Уявляємо собі, фірма з Ірану замовляє напівпровідники й мікроелектроніку для побутової техніки. Вони їх чесно й законно купують, а потім передадуть Росії і ніхто не заборонить.

"Знайдуться у світі фірми, котрі продадуть й причому це може бути абсолютно чесно. І навіть якщо ринкова ціна, скажімо, одної деталі 100 доларів, то якщо росіянам вона буде потрібна, вони дадуть за неї 10 тисяч доларів. Вони за доларом в кишеню не полізуть і вони їх ще мають", – зазначив військовий експерт.

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