80% Киевщины остается без света: в ОВА рассказали, где самая сложная ситуация

Россияне 19 декабря атаковали Киевщину дронами-камикадзе. В результате большая часть области остается без электроэнергии. Рассказываем, где самая сложная ситуация.

По словам главы ОВА Алексея Кулебы, в регионе ситуация со снабжением электроэнергии остается критической. К сожалению, большинство абонентов все еще остаются без света. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что работы над восстановлением продолжаются.

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Где самая сложная ситуация

Кулеба отметил, что очередная атака нанесла масштабные повреждения энергетической инфраструктуре "Укрэнерго". Что и послужило причиной экстренных отключений электричества. Глава ОВА подчеркнул, что без света сейчас 80% региона.

Если говорить о ситуации в области, то самая сложная она в Бучанском, Вышгородском, Обуховском, а также частично Фастовском районах. Речь идет о более чем 30 общинах, чьи жители больше всего страдают из-за атаки иранскими дронами.

В приоритете возобновление подачи электроэнергии к объектам критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, объектах тепло- и водоснабжения. После этого свет будут подавать и бытовым потребителям.

Прошу с пониманием относиться к ситуации. Российским захватчикам не удастся сломить нашу стойкость. Выстоим перед вызовами и непременно победим,

– подчеркнул он.

Тем временем, хорошие новости поступили от Виталия Кличко. Он рассказал, что работу системы водоснабжения в столице восстановили. Вскоре вода дойдет до всех потребителей. Сначала на нижних этажах, а затем и на верхних.

Что известно об атаке дронами Киевщины