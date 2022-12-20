80% Киевщины остается без света: в ОВА рассказали, где самая сложная ситуация
Источник:Алексей Кулеба
Россияне 19 декабря атаковали Киевщину дронами-камикадзе. В результате большая часть области остается без электроэнергии. Рассказываем, где самая сложная ситуация.
По словам главы ОВА Алексея Кулебы, в регионе ситуация со снабжением электроэнергии остается критической. К сожалению, большинство абонентов все еще остаются без света. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что работы над восстановлением продолжаются.
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Где самая сложная ситуация
Кулеба отметил, что очередная атака нанесла масштабные повреждения энергетической инфраструктуре "Укрэнерго". Что и послужило причиной экстренных отключений электричества. Глава ОВА подчеркнул, что без света сейчас 80% региона.
Если говорить о ситуации в области, то самая сложная она в Бучанском, Вышгородском, Обуховском, а также частично Фастовском районах. Речь идет о более чем 30 общинах, чьи жители больше всего страдают из-за атаки иранскими дронами.Важно! В приоритете возобновление подачи электроэнергии к объектам критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, объектах тепло- и водоснабжения. После этого свет будут подавать и бытовым потребителям.
Прошу с пониманием относиться к ситуации. Российским захватчикам не удастся сломить нашу стойкость. Выстоим перед вызовами и непременно победим,
– подчеркнул он.
Тем временем, хорошие новости поступили от Виталия Кличко. Он рассказал, что работу системы водоснабжения в столице восстановили. Вскоре вода дойдет до всех потребителей. Сначала на нижних этажах, а затем и на верхних.
Что известно об атаке дронами Киевщины
- В течение целой ночи 19 декабря российские военные атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. Впоследствии стало известно, что враг выпустил 23 БпЛА, из которых 18 удалось сбить силам ПВО.
- К счастью, в этот раз удалось обойтись без жертв. Известно, что обломки вражеских беспилотников упали в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.
- В результате атаки в области ввели экстренные отключения электроэнергии. Над возобновлением ее подачи работают в режиме 24/7.
- Заметим, что утром 20 декабря из-за скачков напряжения произошел масштабный сбой в работе метро. Тогда на вход не работали станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница", а также "Левобережная".
- В этом материале вы можете увидеть, как Киев встречал День святого Николая. Город, хотя и был окутан тьмой из-за атаки врага, но свою магию он не утратил.