Впервые денег реально не хватает: после 9 мая у Путина возникнет важная дилемма

Бюджетный дефицит России достиг триллионов долларов. Это должно заставить Путина выбирать: согласиться на переговоры или продолжать войну.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что россияне внимательно следят за заявлениями из Белого дома относительно переговоров. Москва, вероятно, опасается выхода Дональда Трампа из процесса, хотя Путин и дальше играет в игру, которую Дональд Трамп пока воспринимает.

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У Путина может не быть денег на войну

В то же время Трамп недавно в интервью заявил, что, если будет принят законопроект Линдси Грэма о санкциях, он, возможно, его подпишет.

Для России это смертельно опасно, учитывая экономическую ситуацию. Посмотрите на цифры: второй квартал еще не завершился, а дефицит бюджета уже вырос втрое. И это только начало года! При нынешних ценах на нефть и политике Саудовской Аравии удержать бюджет хотя бы на уровне прошлого года – невозможно,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что бюджетный дефицит составляет 3,8 триллиона, тогда как в Фонде национального благосостояния России осталось лишь 3,2 триллиона. Россияне мгновенно реагируют на слова Трампа о переговорах. В прошлый уикенд действительно состоялись переговоры между командами Трампа, Путина и Украины, но четких сигналов о готовности Путина к уступкам пока нет. Единственное, что он заявил о перемирии на три дня, и непонятно, как это будет реализовываться.

На это предложение Украина ответила правильно: заявила, что готова говорить только о перемирии продолжительностью не менее 30 дней.

И здесь возникает вопрос – как действовать дальше Кремлю. Не конкретно Путину, а именно Кремлю, потому что, видимо, только ленивый не знает, что там - два лагеря: "ястребиный", к которому принадлежит Патрушев, и либеральный, ориентированный на прекращение войны и диалог с Вашингтоном. Между этими группами продолжается противостояние. Посмотрим, что будет после парада: "коллективный Путин" объявит перемирие и пойдет на переговоры, или продолжит войну,

– отметил Клочок.

Он также добавил, что нынешняя активность на фронте, о которой ежедневно сообщает Генштаб ВСУ, является нетипичной даже для этого этапа войны. Это может свидетельствовать о последних усилиях России, которые она вряд ли сможет поддерживать долго.

Более того, Россия гонит на фронт старые танки, которые не защищают экипаж, а лишь создают иллюзию масштабности. Зато новые танки остаются на складах.