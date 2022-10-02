У них разные уши, походка и рост, – Буданов рассказал о двойниках Путина

Слухи о том, что у президента России Владимира Путина есть двойники, ходят регулярно. На этот вопрос решил пролить свет глава ГУР МО Кирилл Буданов.

О двойниках Путина Кирилл Буданов рассказал в эфире FreeДом. По словам руководителя украинской разведки, двойники у Владимира Путина есть, и они совершенно разные.

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Заметим, что в разведке Великобритании сообщалось, что диктатор из Кремля может быть вообще мертвым. Поэтому публично появляются разве что его двойники. В ГУР МО уверяют, что Путин серьезно заболел. Но это, подчеркивают в ведомстве, уже давно не секрет для широких масс.

У Путина проблемы со здоровьем

В разведке обратили внимание на то, что Путин "научился" появляться практически в одно и то же время в разных местах. Особого внимания заслуживают его привычки. Они, как и внешность президента России, обладают свойством изменяться. И говорится не о том, что диктатор сейчас переживает трудные времена, а о том, что его роль неумело выполняет.

Картинка, скажем так, уши, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться,

– подчеркнул Буданов.

Сам же Путин, по словам главы украинской разведки, серьезно заболел. Для этого он напомнил момент с парадом в Москве 9 мая. Там президент России явился с рукой, которой он практически не двигал. Кроме того, диктатор Кремля прихрамывал и сидел. Ноги свои, к слову, он скрыл под пледом.

Буданов обратил внимание и на встречу Путина с Шойгу, которая состоялась 12 апреля. Тогда у президента России была какая-то не слишком пропорциональная, если сравнивать со всем телом голова. Более того, одна из его рук крепко держалась за стол без движений. Сам глава страны-агрессора сидел почти незыблемо в позе, которая вряд ли может быть удобной.

Но это еще не все. Один из недавних роликов, на которых Путину не оставляли в покое комары, четко свидетельствует о проблемах с рукой. Насекомых он прогонял левой. Права тем временем висела неподвижно, хотя ее тоже кусали.

На публике могут быть двойники

Буданов высказал мнение и о публичных появлениях Путина. Перед народом действительно могут появляться двойники диктатора из Кремля. Они имеют и разные черты лица, и разные мочки ушей. Формы подбородка и головы у них тоже разнятся. Кроме того, наблюдаются другие линии роста волос.

Но все это можно и косметически поправить. Например, лицо может изменяться и из-за пластических операций, или тех же "инъекций красоты". Но есть кое-что, на что следует обратить особое внимание.

У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться,

– акцентировал Буданов.

По словам главы разведки, не зря же появилось словосочетание "коллективный Путин". Его можно применить и в отношении двойников президента России. Ведь никто точно не знает, кто будет публично выполнять его роль в этот день.

В то же время в сети появилась интересная таблица двойников Путина. В нем уже составили несколько портретов диктатора. Среди них: "банкетный", "дипломат", "говорун", "удмурт". Поэтому и выныривать на широкий круг они могут под определенное событие или мероприятие.

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