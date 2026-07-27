"Они напуганы": командир ОТГ "Одесса" подробно разобрал ситуацию и угрозы из Приднестровья

Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения жителями Приднестровья российского гражданства. Непризнанная республика в контексте пропаганды входит в сферу интересов Кремля. Там враг присутствует в большом количестве.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир ОТГ "Одесса" Денис Носиков, подчеркнув, что у военных там максимально низкое морально-психологическое состояние.

Какие настроения у военных в Приднестровье

У российских военнослужащих, которые находятся в Приднестровье, как рассказал Носиков, настроения сейчас крайне панические. Они проводят что-то вроде боевой подготовки, но из перехватов и других источников информации становится понятным, что в случае совершения с их стороны провокации и если Силы обороны Украины примут решение дать этому отпор, там возьмет верх только одна мысль – убежать.

Они очень обеспокоены и напуганы. Мы проводим все виды разведки, в том числе воздушную, радиоэлектронную. Мы все видим и слышим. Мы в онлайне ежесуточно фиксируем каждый окурок, который враг покурил и выбросил. Видим все как на ладони. Полностью все контролируем,

– заверил Носиков.

Командир оперативно-тактической группировки "Одесса" объяснил, что учитывая географию и имеющиеся там склады, воевать в случае чего бойцам из Приднестровья придется разве что на лошадях и с саблями, что в условиях современной войны неэффективно. По его словам, они понимают это, как и то, что никаких шансов у них на успехи в военном плане нет.

Единственное, что остается – убежать, резервы не подтянутся, помощь не подойдет. Поэтому они обречены и осознают это. Но не так просто убежать, потому что за все эти годы у них там уже и семьи, и дети. Но настроения панические. Конечно, они боятся. И не зря,

– подытожил Носиков.

Комментируя вероятность осуществления провокаций со стороны бойцов Приднестровья в сторону Украины, командир ОТУ "Одесса" отметил, что они сами настолько боятся этого слова, что такой сценарий вряд ли проиграется.

Полное интервью с Денисом Носиковым: смотрите в видео