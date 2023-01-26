Есть ли угроза массированной атаки из 80 – 100 ракет: что говорят в ВСУ

Российские военные утром 26 января массированно атаковали Украину. Оккупанты выпустили около 30 ракет, однако есть угроза повторных пусков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты уже выпустили примерно 30 ракет.

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При этом Игнат заявил, что всегда есть угроза, что россияне выпустят 80 или 100 ракет, как это делали осенью 2022 года. Он подчеркнул, что в Черном море есть российские корабли, имеющие ракеты типа "Калибр".

По словам Игната, Россия может ударить с моря, а также осуществить повторные пуски со стратегических бомбардировщиков.

Не исключено, что враг может использовать их ("Калибры" – 24 Канал). Надо быть внимательным ко всему и ожидать такого развития событий. Если корабли вышли в море – значит, может быть удар. Не следует исключать повторных пусков стратегических бомбардировщиков,

– сказал Игнат.

Массированная ракетная атака 26 января: что известно

В Генштабе ВСУ утром 26 января предупредили о большой опасности российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк тоже заявила о ракетной угрозе.

Около 7:50 утра на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские ракеты уже на территории Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил, что есть первые сбитые ракеты, выпущенные россиянами.

Во время тревоги звуки взрывов слышали в:

Винницкой области,

Киевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Николаевской.

В Винницкой области официально подтвердили работу ПВО. В частности, звуки взрывов, которые слышали в Виннице – это работа ПВО.

Из-за ракетной атаки в регионах Украины начали вводиться превентивные отключения электроэнергии. Как известно, Россия намеренно атакует критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергосистему.

По данным Укрэнерго, с начала полномасштабного вторжения России энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам.