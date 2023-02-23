Есть ли угроза наступления на Севере: в ВСУ проанализировали ситуацию 23 февраля

Украинцев предупреждали, что 23-24 февраля возможны обострения на фронте и ракетные атаки. В ВСУ охарактеризовали ситуацию на северных направлениях фронта.

Сергей Наев – командующий Объединенными Силами ВСУ – призвал украинцев доверять военным и правоохранителям. Силы ПВО – в боевой готовности, а воины – на определенных позициях, сообщает 24 Канал.

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Никаких изменений в численности и расположении вражеских сил не зафиксировали на следующих направлениях:

Волынском;

Ровненском;

Житомирском;

Киевском;

Черниговскому;

Сумском.

Россия может готовить провокацию

Андрей Демченко – представитель Государственной пограничной службы Украины – заявил, что оккупанты могут готовить провокацию, чтобы обвинить Украину.

Мы готовимся к любому развитию любой ситуации, потому что врага нельзя недооценивать. Мы продолжаем укреплять границу, но не видим, чтобы на территории Беларуси была сформирована такая ударная группировка, которая готова осуществить вторжение на территорию Украины,

– заявил он.

Людей просят оперативно реагировать на воздушные тревоги и ходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.