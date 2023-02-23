Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗСУ – закликав українців довіряти військовим та правоохоронцям. Сили ППО – у бойовій готовності, а воїни – на визначених позиціях, інформує 24 канал.
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Жодних змін у чисельності та розташуванні ворожих сил не зафіксували на таких напрямках:
- Волинському;
- Рівненському;
- Житомирському;
- Київському;
- Чернігівському;
- Сумському.
Росія може готувати провокацію
Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – заявив, що окупанти можуть готувати провокацію, щоб звинуватити Україну.
Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України,
– заявив він.