Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗСУ – закликав українців довіряти військовим та правоохоронцям. Сили ППО – у бойовій готовності, а воїни – на визначених позиціях, інформує 24 канал.

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Жодних змін у чисельності та розташуванні ворожих сил не зафіксували на таких напрямках:

  • Волинському;
  • Рівненському;
  • Житомирському;
  • Київському;
  • Чернігівському;
  • Сумському.

Росія може готувати провокацію

Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – заявив, що окупанти можуть готувати провокацію, щоб звинуватити Україну.

Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України,
– заявив він.