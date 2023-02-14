Об этом 14 февраля сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает 24 Канал. Однако он отметил, что до сих пор есть значительная угроза из-за ракет и ее не нужно преуменьшать.

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"Всегда есть потенциальная угроза ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности России совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений", – сказал Милли.

Надо выстоять в сегодняшнем сражении

По словам генерала, зона столкновения стабильна и если говорить о динамике движения, то украинцы крепко держатся. Военные одолевают вагнеровцев и другие группировки.

Очень важно выстоять в таком сражении на истощение. В частности, ссылаясь на количество жертв, которые есть у России. Есть очень много артиллерийских атак. Трудно вот предсказывать в ближайшие недели. Думаю, действия будут продолжаться. Украина не упадет, а продолжит бороться, – рассказал Милли.

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