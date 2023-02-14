Об этом 14 февраля сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает 24 Канал. Однако он отметил, что до сих пор есть значительная угроза из-за ракет и ее не нужно преуменьшать.
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"Всегда есть потенциальная угроза ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности России совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений", – сказал Милли.
Надо выстоять в сегодняшнем сражении
По словам генерала, зона столкновения стабильна и если говорить о динамике движения, то украинцы крепко держатся. Военные одолевают вагнеровцев и другие группировки.
Очень важно выстоять в таком сражении на истощение. В частности, ссылаясь на количество жертв, которые есть у России. Есть очень много артиллерийских атак. Трудно вот предсказывать в ближайшие недели. Думаю, действия будут продолжаться. Украина не упадет, а продолжит бороться, – рассказал Милли.
Итоги встречи Рамштайна 14 февраля: последние новости
- Глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, что Украина будет иметь дополнительную ПВО от Италии и Франции. Также Франция и Австралия начнут производство боеприпасов, а Норвегия выделит 7 миллиардов долларов на разные потребности Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коалиция государств, оказывающих помощь, увеличилась.
- Тяжелые танки Leopard для Украины предоставят 8 государств. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.