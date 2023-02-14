Про це 14 лютого сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає 24 Канал. Проте він зазначив, що досі є значна загроза через ракети і її не треба применшувати.

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"Завжди є потенційна загроза ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності Росії здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень", – сказав Міллі.

Треба вистояти у сьогоднішній битві

За словами генерала, зона зіткнення є стабільною і коли говорити про динаміку руху, то українці міцно тримаються. Військові долають вагнерівців та інші угруповання.

Дуже важливо вистояти в такій битві на виснаження. Зокрема, посилаючись на кількість жертв, які має Росія. Є дуже багато артилерійських атак. Важко ось передбачати у найближчі тижні. Думаю, дії продовжуватимуться. Україна не впаде, а продовжить боротися, – розповів Міллі.

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