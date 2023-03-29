Опаснее от вражеской тактической авиации, – Братчук о возможных обстрелах Одесской области

В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находится один российский ракетоноситель. Но больше опасность от тактической авиации России.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в Черном море дежурит российская подлодка. Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что неблагоприятная погода мешает врагу использовать авиацию и надводные ракетоносители.

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"4 "Калибров" возможны пуски. И это, как правило, подлодки именно так и делают по Одессе и Одесскому региону", – заявил он.

Каков уровень ракетной угрозы

Братчук добавил, что уровень ракетной угрозы достаточно высок.

Последние 2 недели мы сейчас больше страдаем от активности вражеской тактической авиации,

– сказал спикер Одесской областной военной администрации.

Какая ситуация в Одесской области: смотрите видео

Он отметил, что ныне эта активность пока на территории временно оккупированного Крыма.

"Не заходят уже в наше пространство пока. Но это вопрос времени, война никуда не делась, она продолжается", – подчеркнул он.

Сергей Братчук добавил, что сейчас это самые большие угрозы для Одесской области.

Что известно о прошлой ракетной атаке по Одесской области