Опаснее от вражеской тактической авиации, – Братчук о возможных обстрелах Одесской области
В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находится один российский ракетоноситель. Но больше опасность от тактической авиации России.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в Черном море дежурит российская подлодка. Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что неблагоприятная погода мешает врагу использовать авиацию и надводные ракетоносители.
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"4 "Калибров" возможны пуски. И это, как правило, подлодки именно так и делают по Одессе и Одесскому региону", – заявил он.
Каков уровень ракетной угрозы
Братчук добавил, что уровень ракетной угрозы достаточно высок.
Последние 2 недели мы сейчас больше страдаем от активности вражеской тактической авиации,
– сказал спикер Одесской областной военной администрации.
Какая ситуация в Одесской области: смотрите видео
Он отметил, что ныне эта активность пока на территории временно оккупированного Крыма.
"Не заходят уже в наше пространство пока. Но это вопрос времени, война никуда не делась, она продолжается", – подчеркнул он.
Сергей Братчук добавил, что сейчас это самые большие угрозы для Одесской области.
Что известно о прошлой ракетной атаке по Одесской области
- Оккупанты вечером 21 марта атаковали с истребителей Одесскую область. Россияне запустили ракеты Х-59 из самолетов Су-35 по направлению с Черного моря. В частности, с той линии, с которой обычно россияне запускают ракеты. Все, чтобы не попасть под работу украинской ПВО.
- 3 ракеты улетели в сторону Одесского района и Одессы. 2 ракеты уничтожили силы ПВО.
- В результате ракетной атаки было повреждено трехэтажное общежитие на территории монастыря УПЦ МП. Там проживали монахи.
- Было разрушено около 200 квадратных метров кровли. Также был пожар. Загорелось на площади около 40 квадратных метров. От взрывов пострадали 4 человека.