Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, у Чорному морі чергує російський підводний човен. Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що несприятлива погода заважає ворогу використовувати авіацію та надводні ракетоносії.

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"4 "Калібрів" можливі пуски. І це, як правило, підводні човни саме так і роблять по Одесі та Одеському регіоні", – заявив він.

Який рівень ракетної загрози

Братчук додав, що рівень ракетної загрози є досить високим.

Останні 2 тижні ми нині більше потерпаємо від активності ворожої тактичної авіації,

– сказав речник Одеської обласної військової адміністрації.

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Він зауважив, що нині ця активність поки що на території тимчасово окупованого Криму.

"Не заходять уже в наш простір поки що. Але це питання часу, війна нікуди не поділась, вона продовжується", – наголосив він.

Сергій Братчук додав, що нині це найбільші загрози для Одеської області.

Що відомо про минулу ракетну атаку по Одещині