Россияне пугают "Орешником": на Капустином Яру, вероятно, проводят "тренировки"
- Вражеские войска пугают украинцев угрозой новых ударов "Орешником" с полигона Капустин Яр.
- С 16 по 19 февраля российская армия планирует военные учения.
Вражеские войска в очередной раз активизировали террор украинских городов, в частности из-за угрозы применения баллистического вооружения. Страна-агрессор может готовить новые удары "Орешником".
Об этом свидетельствует подозрительная активность врага на полигоне в Капустином Яру. Именно оттуда россияне ранее запускали БРСД "Орешник". В ближайшие дни для Украины существует опасность возможной атаки. Подробности об этом собрал 24 Канал.
Актуально По всей стране снова угроза удара "Арешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Что известно о потенциальных угрозах удара "Арешником"?
Посреди дня 12 февраля в мониторинговых сообществах появилась информация о возможной угрозе применения БРСД "Арешник" из района полигона Капустин Яр.
К счастью, запуск "Орешника" не подтвердился. Скорее всего вооруженные силы страны-агрессора отрабатывали другие испытания на полигоне.
В то же время военкор Андрей Цаплиенко сообщал, что с 16 до 19 февраля российская армия будет проводить военные учения. Поэтому сигналов тревоги из-за возможной угрозы применения "Орешника" может стать больше.
Призываем вас быть внимательными к своей безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.
Стоит также отметить, что БРСД "Орешник" возможно обнаружить только на завершающем этапе траектории – когда ракета уже непосредственно приближается к цели. Ориентировочная максимальная дальность полета этой ракеты составляет до 5 500 километров, минимальная – около 700 километров. Она оснащена боевой частью из 36 поражающих элементов.
Какими были предыдущие применения "Орешника" по Украине?
В ночь на 21 ноября 2024 года Россия ударила "Орешником" по Днепру. Пуск состоялся именно с полигона в Астраханской области. По заявлениям российской стороны, мишенью якобы был оборонный завод "Южмаш", однако боеприпас упал не на территорию предприятия, а вблизи – в районе гаражей.
Также в ночь на 9 января 2026 года российские войска атаковали Львовскую область. В результате удара жертв не зафиксировано, однако поврежден объект критической инфраструктуры.
В Воздушных силах сообщили, что цель, которая двигалась в направлении Львовщины, развивала скорость около 13 тысяч километров в час.