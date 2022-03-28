Много спекуляций, – ОП прокомментировали информацию об отравлении делегатов переговорной группы

Михаил Подоляк сообщил, что все члены переговорной группы работают в привычном режиме. Он подчеркнул, что в информационном пространстве много информационных спекуляций.

Советник главы Офиса Президента Подоляк также рассказал о разных конспирологических версиях и элементах той или иной информационной игры. Соответствующее заявление он сделал 28 марта.

Отметьте Чтобы увеличить количество потерь России, нужно увеличить объем поставок снарядов, – Подоляк

В информационном пространстве сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах,

– подчеркнул Подоляк.

СМИ сообщили об отравлении делегатов химическим оружием

The Wall Street Journal сообщил, что участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием. Среди пострадавших назвали русского олигарха Романа Абрамовича.

Также говорилось, что симптомы проявились у двух украинских делегатов. Издание подчеркнуло, что в настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

Среди симптомов назвали: покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на лице и руках.

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