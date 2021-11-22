Есть несколько планов развития событий, – в "Слуге" о том, как Украина будет бороться с Россией

Россия сконцентрировала более 90 тысяч военных вблизи украинских границ. Сейчас есть несколько планов развития событий в случае атаки нашего государства.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Украина должна готовиться к любой ситуации.

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"У нас есть несколько планов развития событий. В частности, военный, экономический, дипломатический", – рассказал нардеп.

Как Украина готовится к наступлению

По словам Чернева, Украина должна готовиться на внутриполитической арене. Сейчас уже выстроена эшелонированная оборона не только по линии разграничения, но и по всей длине с российской границей. В то же время государство усиливает границу с Беларусью.

Как рассказал депутат, оборону нужно укреплять не только собственным оружием, но и зарубежных партнеров. Украина уже проводит двусторонние переговоры по поставкам новейшего вооружения.

В частности, с США, Великобританией и Турцией.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

В то же время в дипломатическом направлении Украина прорабатывает то, как на российскую агрессию может отреагировать Запад. Чернев подытожил, что в этом направлении реакция является достаточно четкой.

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