Есть несколько причин подрыва доверия белорусов к Кремлю, – Латушко

Министерство иностранных дел России совершает большую стратегическую ошибку при ведении внешней политики в отношении Беларуси. В частности, есть несколько причин подрыва доверия белорусов к Кремлю.
Руководитель белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал, что уровень доверия белорусов к Кремлю стремительно снижается. Он предположил, что в ближайшее время это приведет к провалу внешней политики России в Белорусском направлении.
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Почему доверие белорусов снижается
По словам Латушко, впервые подрыв доверия белорусов к России состоялся тогда, когда Кремль не осудил насилие, убийства, репрессии и пытки людей в Беларуси.
Во второй раз это произошло, когда началась новая волна обсуждения так называемых дорожных карт, содержание которых никто не знает до сих пор.Справка. В сентябре 2020 года посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что страны возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемом Союзном государстве.
Как отметил оппозиционер, причиной подрыва доверия является и то, что после встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина никогда не проводят пресс-конференции. Людям не рассказывают о чем говорили президенты, поэтому это выглядит как тайные переговоры за спиной у граждан обеих стран.
Сергей Лавров, как глава МИД России, ведя внешнюю политику Кремля, в целом совершает стратегическую ошибку,
– заявил оппозиционер.
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Латушко предположил, что такое отношение Кремля к белорусам недопустимо и они этого так просто не забудут.
Интервью с белорусским оппозиционером Павлом Латушко: смотрите видео
Последняя встреча Лукашенко и Путина: коротко
- Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая встретились в Сочи. Переговоры длились более 5 часов.
- По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который вынужденно посадили в Минске после якобы сообщения о минировании.
- Также темой для разговора политиков стало экономическое сотрудничество и "развитие двусторонних отношений".