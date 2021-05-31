Есть несколько причин подрыва доверия белорусов к Кремлю, – Латушко

Министерство иностранных дел России совершает большую стратегическую ошибку при ведении внешней политики в отношении Беларуси. В частности, есть несколько причин подрыва доверия белорусов к Кремлю.

Руководитель белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал, что уровень доверия белорусов к Кремлю стремительно снижается. Он предположил, что в ближайшее время это приведет к провалу внешней политики России в Белорусском направлении.

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Почему доверие белорусов снижается

По словам Латушко, впервые подрыв доверия белорусов к России состоялся тогда, когда Кремль не осудил насилие, убийства, репрессии и пытки людей в Беларуси.

Во второй раз это произошло, когда началась новая волна обсуждения так называемых дорожных карт, содержание которых никто не знает до сих пор.

. В сентябре 2020 года посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил , что страны возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемом Союзном государстве.

Как отметил оппозиционер, причиной подрыва доверия является и то, что после встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина никогда не проводят пресс-конференции. Людям не рассказывают о чем говорили президенты, поэтому это выглядит как тайные переговоры за спиной у граждан обеих стран.

Сергей Лавров, как глава МИД России, ведя внешнюю политику Кремля, в целом совершает стратегическую ошибку,

– заявил оппозиционер.

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Латушко предположил, что такое отношение Кремля к белорусам недопустимо и они этого так просто не забудут.

Интервью с белорусским оппозиционером Павлом Латушко: смотрите видео

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