Есть несколько версий, что пропагандистка Овсянникова делает в Украине, – медиаэкспертка

Инфопространство еще раньше прогремело новостями о том, что российская пропагандистка и эксредактор "Первого канала" Марина Овсянникова сказала, что посетила Одессу и Киев. Есть несколько версий, что она может делать в Украине.

Об этом 24 канала рассказала Зоя Красовская – медийная экспертка и аналитика Львовского медиафорума. Она высказала предположение о скандальной Овсянниковой.

Российская пропагандистка Овсянникова говорит, что побывала в "родной" Одессе

Овсянникова изображает "жертву режима" и "диссидентку", – медиаэкспертка

О возможном присутствии российской журналистки в Украине стали говорить после того, как в Киеве анонсировали пресс-конференцию с ней. Тема мероприятия должна была быть на тему: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". Однако событие отменили через полчаса после публикации анонса из-за огласки и возмущения общественности.

Медиаэкспертка отметила, что журналистское сообщество было первым, кто узнал о том, что Овсянникова планирует находиться в Киеве и проводить пресс-конференцию. Именно медийщики и стали наиболее активно разбираться в том, как она сюда попала.

Однако, как отметила журналистка, история с приездом пропагандистки до сих пор не выяснена. Сама же Овсянникова так и не ответила на вопросы журналистов о том, кто же является организатором ее приезда . Если разобраться в этой ситуации, то должно проясниться, что происходит.

Зоя Красовская Медиаэкспертка и аналитика Львовского медиафорума Овсянникова активна в соцсетях. Бросает месседжи о том, как ее воспринимают или не воспринимают в Украине, какая она "жертва режима" и диссидентка. Есть несколько версий, которые она делает в Украине.

Она предположила, что, возможно, причина кроется в том, что западные редакции и организации не до конца разобрались, что происходит с медиаполем и кто же такая Овсянникова. Или приезд эксредакторки российского канала является откровенным продолжением гибридной войны и пропаганды.

Склоняюсь к тому, что здесь все же работа российской стороны и "хороших россиян", которые пытаются продолжать влиять на мир дипломатическим путем,

– подчеркнула аналитика Львовского медиафорума.

Она добавила, что миру сейчас не нужно доказывать, что Путин является агрессором, а Россия – страной-агрессорой. Это уже пройденный этап. Именно поэтому ключевая цель российской пропаганды сейчас – это участие в войне за то, чтобы понять, виноват ли только российский диктатор.

"Собственно, Марина Овсянникова и ей подобны участники линии, что "это вина только Путина" и если устранить главу Кремля, то таким образом мы получим свободную либеральную и демократическую Россию", – разъяснила медиаэкспертка.

Медийная экспертка объяснила, что стоит за визитом Овсянниковой в Украину: смотрите видео 24 канала

Красовская отметила, что эти попытки действительно активно ведут. Это могут быть элементы более сложной дипломатической игры, результаты которой еще как-то рано оценивать, а стоит увидеть, к чему это приведет.

Почему пропагандистку могли упустить: предположение Красовской

Относительно Овсянниковой аналитики еще высказала мнение, что существует опасность в том, что пропагандистка фактически является сотрудницей авторитетного немецкого медиа и, возможно, именно через украинские спецслужбы не могут действовать очень радикально.

"Это будет способствовать обострению конфликтов, которые и так есть с нашими западными партнерами. Где-то публичные, где-то могут не достаточно публичные. Вынуждены действовать достаточно осторожно. Нам нужно сфокусироваться на своем. Смысла строить диалог с россиянами нет", – резюмировала она.

Кто такая Овсянникова и чем оскандалилась: коротко

Марина Овсянникова активно появилась в информпространстве после того, как в марте 2022 года якобы прервала эфир программы на пропагандистском канале, выбежав с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

С 2003 по 2022 год она работала журналисткой на российском госканале, который активно распространял антиукраинскую пропаганду. Позже пропагандистка уехала из России и стала работать в немецком издании Die Welt.

О визите в Одессу Овсянниковой стало известно 4 июня. Об этом она написала в своем инстаграмме, сказав, что побывала в родном городе. В Одесской ОВО резко и эмоционально отреагировали на ее приезд, назвав "медиагидотой".

Позже эксредактор пропагандистского канала написала, что уже находится в Киеве. Она поделилась тем, как поразили очереди на автозаправки и сигналы воздушной тревоги.

Наглядно – реакция представителя Одесской ОВА на визит Овсянниковой: детали в видео