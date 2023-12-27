Есть нормы, противоречащие Конституции, – омбудсмен отреагировал на законопроект о мобилизации

Дмитрий Лубинец отреагировал на законопроект о мобилизации. Он вызвал значительный резонанс в обществе.

Лубинец в эфире телемарафона заявил, что все происходящие в Украине процессы рассматривает сквозь призму национального и международного законодательства, информирует 24 Канал.

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В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что будет прямо писать об этом, когда законопроект официально зайдет к нему на согласование. Омбудсмен подчеркнул, что это, очевидно, будет происходить на этапе подготовки к рассмотрению в комитете.

Детали от Лубинца

Впоследствии Лубинец подчеркнул, что говорится именно об ограничениях, предусмотренных в законопроекте в отношении уклонившихся от мобилизации людей. Речь идет о запрещении операций с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денег. Омбудсмен добавил, что человека нельзя ограничить в его правах.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции", – говорится в сообщении.

Что Зеленский сказал о законопроекте

Ранее Владимир Зеленский также прокомментировал законопроект о мобилизации. Украинский лидер подчеркнул, что документ нуждается в обсуждении в обществе. Люди должны понимать позицию военного командования и нардепов. Важно, чтобы украинцы понимали мотивы тех или иных перемен. Ибо закон – то, что касается всех.