Вероятно, этот показатель будет расти, ведь Европа будет отказываться от российской нефти. Однако у Китая есть ограничения – правило по диверсификации источников нефти. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Особые Учения Китая и россии: политтехнолог рассказал, какими они могут быть

То, о чем не догадалась впавшая в газовую зависимость от россии Европа, Китай такого допустить не захотел и уже давно ввел правило, что не более 15% нефти или газа может поступать из одной страны.

Да, россия сегодня вырабатывает эти 15%. Но нарастить снабжение ей не удается. По словам Шейтельмана, по нефти нового сотрудничества в значительных объемах не будет, а по газу нужно строить газопроводы, потому что приборов для сжижения газа у россии нет. Китай вкладывать деньги в российскую инфраструктуру не отважится. Ведь непонятно, будет ли существовать россия после войны, этот вопрос достаточно спорный.

Сотрудничество есть и оно будет расти

Китай будет дешевле и дешевле покупать все больше и больше ресурсов у россии. К примеру, это будет золото, которое Европа отказалась покупать. Возможно, какие-нибудь металлы. Это так. Стоит ли этого опасаться? Это неприятно для нас, но это не катастрофа и не трагедия

Отношения Китая и россии: последние

Государство-агрессор очень надеется на поддержку своей кровопролитной войны со стороны Китая. Но Украина верит, что этого не произойдет.

Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь считает, что путин сильно подставил Си Цзиньпиня, который очень хотел остаться на третий срок. Дело в том, что российское вторжение, подрывающее внешнеполитическую позицию Китая, не входило в его планы. путин обещал "взять Киев за три дня", но произошло не так, как предполагалось.

Китайская армия в ближайшее время отправит своих военных в россию. Там они примут участие в учениях "Восток-2022". Отмечается, что у этой поездки нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией. Мол, хотят повысить способность противостоять разным угрозам.

Однако Украине по этому поводу не стоит беспокоиться. Политтехнолог Михаил Шейтельман подчеркнул, что это лишь часть дипломатии.

По мнению Игоря Яковенко, в кремле напрасно надеются на возможную поддержку со стороны Китая. Нужно понимать, что в Пекине руководствуются исключительно своими интересами, так что сближение между россией и КНР является лишь символическим.

К теме – Китай отправляет своих военных в россию: смотрите видео