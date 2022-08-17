Ймовірно, цей показник зростатиме, адже Європа відмовлятиметься від російської нафти. Однак у Китаю є обмеження – правило щодо диверсифікації джерел нафти. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Те, про що не здогадалася Європа, яка впала у газову залежність від росії, Китай такого допустити не захотів і вже давно ввів правило, що не більше як 15% нафти або газу може надходити з однієї країни.
Так, росія сьогодні випрацьовує ці 15%. Але наростити постачання їй не вдається. За словами Шейтельмана, по нафті нової співпраці у значних обсягах не буде, а по газу – потрібно будувати газопроводи, тому що приладів для зрідження газу у росії немає. Китай вкладати гроші у російську інфраструктуру не наважиться. Адже незрозуміло, чи буде існувати росія після війни, це питання доволі спірне.
Співпраця є і вона буде зростати
Китай буде дешевше і дешевше купувати все більше і більше ресурсів у росії. Наприклад, це буде золото, яке Європа відмовилася купувати. Можливо, якісь метали. Це так. Чи варто цього побоюватися? Це неприємно для нас, але це не катастрофа і не трагедія
Відносини Китаю та росії: останні
- Держава-агресорка неабияк сподівається на підтримку своєї кровопролитної війни з боку Китаю. Але Україна вірить, що цього не станеться.
- Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар вважає, що путін сильно підставив Сі Цзіньпіня, який дуже хотів залишитися на третій термін. Річ у тім, що російське вторгнення, яке підриває зовнішньополітичну позицію Китаю, не входило у його плани. путін обіцяв "взяти Київ за три дні", але сталося не так, як гадалося.
- Китайська армія найближчим часом відправить своїх військових у росію. Там вони візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022". Зазначається, що ця поїздка не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією. Мовляв, хочуть підвищити здатність протистояти різним загрозам.
- Однак Україні з цього приводу не варто хвилюватися. Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив, що це лише частина дипломатії.
- На думку Ігоря Яковенка, у кремлі даремно сподіваються на можливу підтримку з боку Китаю. Потрібно розуміти, що у Пекіні керуються виключно своїми інтересами, тож зближення між росією та КНР є лише символічним.
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