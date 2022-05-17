Есть очень интересная категория, – Коваленко объяснил, почему мертвых оккупантов больше

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили уже более 27 тысяч личного состава российской армии. Впрочем, цифры могут быть значительно больше.

Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что реальные цифры могут быть совсем другими.

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Сколько ликвидировали россвоенных

Как отметил Коваленко, наши военные уничтожили уже более 27 тысяч личного состава. Однако, как он отметил, необходимо также учитывать около 50 – 53 тысячи раненых, а также пленных. То есть вместе – это более 80 тысяч захватчиков.

От общего количества личного состава, который 24 февраля был готов к полномасштабному вторжению в Украину и принимал в нем непосредственное участие, это почти 180 тысяч. То есть – 45%,

– заявил Коваленко.

Подтверждены данные по раненым оккупантам

В то же время он подчеркнул, что данные о раненых российских военных у него непосредственно из больниц Беларуси, временно оккупированных территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также российских областей. Однако Коваленко подчеркнул, что их данные тоже не точны, поскольку их организация владеет информацией, которую может подтвердить.

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Он пояснил, что почти 2,5 месяца их аналитическая группа занимается коммуникацией с людьми, которые работают на вражеских или временно оккупированных территориях. Так они получают информацию о количестве поступления раненых в разные больницы. Однако есть и другие медучреждения, из которых нет информации, поэтому они не могут оценить, сколько раненых находится там.

Почему убитых россиян может быть гораздо больше

Есть очень интересная категория. Когда в больницу поступает раненый, он через некоторое время может умереть. То есть 300-й квалифицируется в 200-го. Дело в том, что на самом деле более 50% таких раненых, которые потом квалифицируют в 200-х, не идут в статистику погибших,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, именно поэтому данные относительно погибших российских военных во время войны, которую Россия развязала с Украиной, могут быть значительно больше, чем те, которыми мы владеем.

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