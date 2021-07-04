Есть почтальоны, которые зарабатывают до тысячи долларов ежемесячно, – Смелянский
Источник:"НВ Бизнес"
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что 6 тысяч гривен у почтальонов – это зарплата. Получают работники почты больше, некоторые из них даже могут зарабатывать до тысячи долларов ежемесячно.
Официальная ставка почтальона в Укрпочте именно 6 тысяч, рассказал Смелянский. Сам гендиректор ежемесячно зарабатывает 836 тысяч в украинской валюте.
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Почтальоны получают доплаты и "чаевые"
У почтальона 6 тысяч – это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15 – 30% за качество доставки, когда они принимают платежи – за каждый платеж и так далее. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают более тысячи долларов,
– сказал Смелянский.
Также часть заработков почтальонов, рассказал руководитель Укрпочты, составляют "чаевые". Их, как правило, платят пенсионеры и юридические лица.
Объем работы почтальонов значительно уменьшился
Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлица. У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании,
– сказал Смелянский.
При этом руководитель компании отметил, что в последнее время объем работы почтальонов значительно снизился. Ведь падает количество предоплаченных газет, и уменьшается количество пенсионеров. По словам Смелянского, проблема в том, что в селах много почтальонов работают только на полставки.
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Соглашение со Смелянским продлили еще на 2 года
Отметим, что в конце июня соглашение с Игорем Смелянским продлили еще на 2 года: таким образом Укрпочту он будет возглавлять до 2023 года. Гендиректор уже пообещал, что это его последний срок на этом посту.