Есть погибшие и пострадавшие: в ОВА сообщили детали обстрелов Краматорска и Славянска

В обед, 19 июля, оккупанты нанесли очередной авиационно-ракетный удар по Краматорску. Попадание пришлось на самый центр города.

Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она также отметила, что всем пострадавшим уже была оказана необходимая помощь.

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"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем как минимум. Также, еще 5 человек получили ранения разной степени тяжести. Часть из пострадавших доставили в больницу, еще два человека получили помощь на месте", – рассказала Игнатченко.

Однако, по словам представителя Донецкой ОВА, к сожалению, Краматорск – не единственная горячая точка.

Под ракетным обстрелом оказался и Славянск, не менее 4 ракет попали в частный сектор города. Там также говорится об одном погибшем и двух раненых,

– резюмирует Татьяна Игнатченко.

Что известно об обстрелах Краматорска и Славянска

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в Краматорске прогремели громкие взрывы. Около 14 часов россияне ударили авиационными ракетами по центральной части города. Кириленко рассказал, что известно минимум об одном погибшем гражданском.

Также Глава Донецкой ОВА отметил, что в жилых многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары.

Что происходит на Востоке Украины – ситуация на фронте

В разведке Министерства обороны Великобритании 19 июля сообщили, что россия в дальнейшем стремится полностью захватить Донецкую область. Для своего наступления на Донбассе оккупанты продолжают задействовать номинально 6 отдельных армий.

Прогнозируется, что оперативный темп и скорость продвижения войск агрессора, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

В Генштабе ВСУ утром 19 июля сообщили о ситуации на фронте. На Донбассе российские оккупанты продолжили поливать огнем наших защитников.

В частности, на Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка.

Кроме того, вблизи Верхнекаменского оккупанты нанесли авиаудар. россияне вели штурмовые действия вблизи Спорного, но успеха не имели и отошли. В Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается вести наступление в направлении Григорьевки, где боевые действия продолжаются до сих пор.

Смотрите видео о последствиях ракетных ударов по Краматорску и Славянску.