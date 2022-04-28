Есть погибшие, заново раненые и контуженные: азовцы показали последствия ужасной бомбардировки госпиталя

В течение ночи россияне сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В результате обстрелов есть погибшие и заново раненые.

Уже разрушив госпиталь, оккупанты продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

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Из-за обстрела часть помещения рухнула, в том числе операционная. "Так что теперь невозможно помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", – подчеркнули в "Азове".

Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

Защитники опубликовали видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают заваленных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

Смотрите видео последствий ужасной бомбардировки госпиталя:

Отметим, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должно быть нападений. Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от гражданских или военных.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие", – говорят азовцы.

К слову, в Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов. Враг не прекращает беспощадно обстреливать город из всего возможного оружия. Россия тратит сумасшедшие суммы (речь идет о 1 111 200 180 долларов) на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли.

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