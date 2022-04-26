Есть погибший, раненый и значительные разрушения: последствия ракетных обстрелов Запорожья
26 апреля 2022 , 10:49Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
Российские оккупанти утром 26 апреля нанесли удар по городу Запорожье. Из-за этого есть погибший и раненние.
В Запорожской ОВА сообщили, что 2 ракеты россиян попали на предприятие, одна разорвалась в воздухе. На месте работают все подходящие службы.
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По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может уточняться,
– говорят в Запорожской ОВА.
Кроме того, пострадала инфраструктура предприятия, куда прилетели ракеты.
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