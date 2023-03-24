Есть попадание 5 беспилотников: подробности атаки по Кривому Рогу
Источник:Сергей Лысак
Россия ударила по Кривому Рогу на Днепропетровщине на рассвете 24 марта. Атаковали город беспилотниками.
Областные власти объяснили, что по городу запустили 6 дронов Shahed. Взрывы в городе слышали, начиная ориентировочно с 2:50 24 марта.
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Что известно об атаке на Кривой Рог
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 24 марта Россия атаковала Кривой Рог беспилотниками.
Один Shahed военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 беспилотников,
– заявил чиновник.
Он заверил, что люди не пострадали и не погибли. Последствия атаки еще устанавливаются.
Однако Сергей Лысак призвал местных жителей не помогать врагу, не корректировать места прилетов, не фотографировать, не снимать видео, не комментировать в соцсетях.
Что известно о тревожной ночи в Кривом Роге
- Ориентировочно в 2:54 24 марта в Кривом Роге и территориальной общине объявили воздушную тревогу. Перед этим ориентировочно в 2:50 в местных телеграм-каналах написали о звуках взрывов и призывали людей пройти в укрытие.
- В то же время сообщили об угрозе атаки вражескими беспилотниками. Повторные взрывы в городе прогремели ориентировочно в 3:15 24 марта. Только в 5:07 раздался отбой воздушной тревоги.
- Утром 24 марта мэр Александр Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены все оперативные и экстренные службы. Однако заверил, что важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.