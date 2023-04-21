Есть попадания в Винницкой области: в ВСУ рассказали о ночной атаке "Шахидами" и новой тактике россиян

В ночь на 21 апреля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ считают, что россияне "охотились" не просто на объекты критической и стратегической инфраструктуры, но и, очевидно, на силы противовоздушной обороны.

С таким заявлением в эфире телемарафона выступила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что такой способ "поиска" средств ПВО для оккупантов дешевле, чем ракетами, сообщает 24 Канал.

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Новая тактика россиян

Гуменюк объяснила, что россияне не бьют ракетами, ведь их осталось не так много, поэтому приходится экономить. Оккупанты сейчас атакуют территорию Украины только иранскими "Шахидами", ведь они гораздо дешевле для новой тактики врага.

Кроме того, что россияне нацелились на поиск средств ПВО, они еще и начали использовать различные направления для запуска дронов-камикадзе.

"Если в прошлые ночи они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать больше из разных регионов – с северного, северо-западного и северо-восточного направления", – подчеркнула Гуменюк.

Хотя большинство дронов-камикадзе украинские защитники сбили, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области. Детали инцидента Гуменюк не комментировала.

Более того, в ВСУ отметили, что оккупанты начали использовать за одну атаку меньшее количество "Шахидов". По мнению Гуменюк, это может свидетельствовать, что россияне выискивают новую эффективную для себя тактику. И даже 10–15 БПЛА враг использует в основном волнообразным способом.

Первая волна – обнаруживает силы противовоздушной обороны и то, где они заработают. Вторая – пытается попасть, а третья уже атакует объекты инфраструктуры, являющиеся основными целями,

– заявила Гуменюк.

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