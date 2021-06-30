Есть определенные последствия для тех, кто в списке олигархов, – Гетманцев

В Украине в апреле инициировали создание законопроекта о деолигархизации. Несмотря на это, для лиц, которые будут находиться в списке олигархов, могут быть определенные последствия.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что законопроект предусматривает запрет участия в большой приватизации и финансирования политических партий. То есть человек не должен иметь отношение к политической жизни.

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Какими могут быть последствия для олигархов

По словам Гетманцева, если человека внесут в список олигархов, то это может повлечь определенные последствия. В частности, он будет иметь повышенные степени риска любой финансовой операции, которую он осуществляет.

Также тот факт, что на территории суверенного государства признали использование определенным человеком политического влияния на свой бизнес, может иметь определенные последствия для его зарубежных активов.

У нас есть определенные последствия, которые вытекают именно из того факта, что человека внесли в этот список,

– заявил он.

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Интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео

Законопроект об олигархах: коротко