Есть пострадавшие и разрушения: враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области

Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ракетами. Под прицелом врага была портовая инфраструктура. Есть погибшие среди гражданского населения.

Утром 10 июля в Воздушных силах констатировали, что захватчики ночью запускали ракеты по портовой инфраструктуре. Речь идет об Одесском районе.

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Удар по портовой инфраструктуре Одесской области

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что, к сожалению, есть двое погибших людей. Один из них охранник, другой – водитель грузовика.

Ракетами атаковано портовую инфраструктуру Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных беспилотника не достигли своих целей,

– пишут в Воздушных силах.

Кроме того, по словам главы региона, еще один человек – вахтовый матрос – был ранен. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются,

– отмечает Кипер.

Председатель ОВА также в очередной раз очень просит жителей и гостей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь это может спасти вашу жизнь и здоровье.

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Добавим, что ночью россияне также нанесли удар по энергетической инфраструктуре Ровненской области. Вспыхнул объект – ликвидировать пламя отправились соответствующие службы.