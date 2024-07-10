Есть пострадавшие и разрушения: враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области
Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ракетами. Под прицелом врага была портовая инфраструктура. Есть погибшие среди гражданского населения.
Утром 10 июля в Воздушных силах констатировали, что захватчики ночью запускали ракеты по портовой инфраструктуре. Речь идет об Одесском районе.
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Удар по портовой инфраструктуре Одесской области
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что, к сожалению, есть двое погибших людей. Один из них охранник, другой – водитель грузовика.
Ракетами атаковано портовую инфраструктуру Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных беспилотника не достигли своих целей,
– пишут в Воздушных силах.
Кроме того, по словам главы региона, еще один человек – вахтовый матрос – был ранен. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются,
– отмечает Кипер.
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Добавим, что ночью россияне также нанесли удар по энергетической инфраструктуре Ровненской области. Вспыхнул объект – ликвидировать пламя отправились соответствующие службы.