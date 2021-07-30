Есть пострадавшие: мощный торнадо в США оставил десятки людей без жилья – жуткие фото и видео
Источник:24 канал
В Соединенных Штатах прошел мощный торнадо. От непогоды пострадали жители города Бенсалем Тауншип в Пенсильвании.
В результате стихийного бедствия более 8000 домов остались без электроснабжения. Известно о 5 жертвах непогоды.
Важно Цена ураганов и лесных пожаров: сколько убытков нанесли США стихийные бедствия в 2020
Без крова остались десятки семей. Сейчас люди остаются в местной школе. Коммунальные службы активно борются с последствиями непогоды.
Жуткие последствия торнадо в США: смотрите видео телеграма Life Shot
В результате непогоды пострадали по меньшей мере 5 человек
По словам директора общественной безопасности Департамента полиции города Бенсалем Фреда Харрана, смерч прошел по трассе Старого Линкольна и возле торгового центра Neshaminy. На пути шторма стоял автосалон.
В это время в местном автосалоне от непогоды пытались спрятаться люди. Торнадо просто сорвал крышу сооружения.
В Пенсильвании прошли мощные торнадо / Фото Сourier Times
Стихийные бедствия в США: главные новости
- В феврале 2021 года из-за торнадо в Северной Каролине погиб человек.
- По меньшей мере 30 человек погибли от торнадо в апреле 2020 года.
- В июля 2021 года году лесные пожары охватили 12 штатов.