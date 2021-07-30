Есть пострадавшие: мощный торнадо в США оставил десятки людей без жилья – жуткие фото и видео

В Соединенных Штатах прошел мощный торнадо. От непогоды пострадали жители города Бенсалем Тауншип в Пенсильвании.

В результате стихийного бедствия более 8000 домов остались без электроснабжения. Известно о 5 жертвах непогоды.

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Без крова остались десятки семей. Сейчас люди остаются в местной школе. Коммунальные службы активно борются с последствиями непогоды.

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В результате непогоды пострадали по меньшей мере 5 человек

По словам директора общественной безопасности Департамента полиции города Бенсалем Фреда Харрана, смерч прошел по трассе Старого Линкольна и возле торгового центра Neshaminy. На пути шторма стоял автосалон.

В это время в местном автосалоне от непогоды пытались спрятаться люди. Торнадо просто сорвал крышу сооружения.

В Пенсильвании прошли мощные торнадо / Фото Сourier Times

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