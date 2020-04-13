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      В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся мощный торнадо: погибли 6 человек – фото, видео

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      Торнадо в американских штатах Миссисипи и Луизиана / edition.cnn.com

      Через американские штаты Миссисипи и Луизиану 12 апреля прошел мощный торнадо. Стихия унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Разрушены сотни домов.

      Об сильные ветры, которые нанесли бедствия в Соединенных Штатах, сообщает CNN.

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      Торнадо 12 апреля пронесся по штатам Миссисипи и Луизиана. Стихия повредила сотни зданий, повалила деревья, повредила автомобили. Тысячи людей остались без электроснабжения.

      Известно о 6 погибших в штате Миссисипи, о пострадавших в Луизиане информации на данный момент нет.

      Последствия торнадо в штатах Миссисипи и Луизиана фото Weather.com

      Мощный торнадо обрушился на штаты Миссисипи и Луизиану: смотрите видео

      В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся торнадо: карта

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Торнадо в США Стихийный бедствия Жертвы Новости США
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