В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся мощный торнадо: погибли 6 человек – фото, видео
Через американские штаты Миссисипи и Луизиану 12 апреля прошел мощный торнадо. Стихия унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Разрушены сотни домов.
Об сильные ветры, которые нанесли бедствия в Соединенных Штатах, сообщает CNN.
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Торнадо 12 апреля пронесся по штатам Миссисипи и Луизиана. Стихия повредила сотни зданий, повалила деревья, повредила автомобили. Тысячи людей остались без электроснабжения.
Известно о 6 погибших в штате Миссисипи, о пострадавших в Луизиане информации на данный момент нет.
Последствия торнадо в штатах Миссисипи и Луизиана фото Weather.com
Мощный торнадо обрушился на штаты Миссисипи и Луизиану: смотрите видео
В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся торнадо: карта
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