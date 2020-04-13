В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся мощный торнадо: погибли 6 человек – фото, видео

Через американские штаты Миссисипи и Луизиану 12 апреля прошел мощный торнадо. Стихия унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Разрушены сотни домов.

Об сильные ветры, которые нанесли бедствия в Соединенных Штатах, сообщает CNN.

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Торнадо 12 апреля пронесся по штатам Миссисипи и Луизиана. Стихия повредила сотни зданий, повалила деревья, повредила автомобили. Тысячи людей остались без электроснабжения.

Известно о 6 погибших в штате Миссисипи, о пострадавших в Луизиане информации на данный момент нет.

Последствия торнадо в штатах Миссисипи и Луизиана фото Weather.com

Мощный торнадо обрушился на штаты Миссисипи и Луизиану: смотрите видео

Strong storms pounded parts Louisiana on Sunday, damaging 200-300 homes, according to the mayor of Monroe.



The National Weather Service reported multiple tornadoes and damaging winds over much of the northern part of the state. https://t.co/ZEVHUIPucz pic.twitter.com/eM4gRKgmm2 — ABC News (@ABC) April 12, 2020

В штатах Миссисипи и Луизиана пронесся торнадо: карта