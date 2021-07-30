Внаслідок стихійного лиха понад 8 тисяч осель залишились без електропостачання. Відомо про 5 жертв негоди.
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Без домівок залишились десятки сімей. Наразі люди залишаються у місцевій школі. Комунальні служби активно борються із наслідками негоди.
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Внаслідок негоди постраждали щонайменше 5 людей
За словами директора громадської безпеки Департаменту поліції міста Бенсалем Фреда Харрана, смерч пройшов трасою Старого Лінкольна та біля торгового центру Neshaminy. На шляху шторму стояв автосалон.
У цей час в місцевому автосалоні від негоди намагались заховатись люди. Торнадо просто зірвав дах споруди.
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Стихійні лиха у США: головні новини
- У лютому 2021 року через торнадо у Північній Кароліні загинула людина.
- Щонайменше 30 людей загинули від смерчу у квітні 2020 року.
- У липні 2021 року лісові пожежі охопили 12 штатів.