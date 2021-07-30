Внаслідок стихійного лиха понад 8 тисяч осель залишились без електропостачання. Відомо про 5 жертв негоди.

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Без домівок залишились десятки сімей. Наразі люди залишаються у місцевій школі. Комунальні служби активно борються із наслідками негоди.

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Внаслідок негоди постраждали щонайменше 5 людей

За словами директора громадської безпеки Департаменту поліції міста Бенсалем Фреда Харрана, смерч пройшов трасою Старого Лінкольна та біля торгового центру Neshaminy. На шляху шторму стояв автосалон.

У цей час в місцевому автосалоні від негоди намагались заховатись люди. Торнадо просто зірвав дах споруди.

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