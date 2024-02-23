Пострадавшие – в больнице, погибший: в Одессе в результате обстрела вспыхнул жилой дом
Источник:Олег Кипер
Россияне ударили по Одессе беспилотниками поздно вечером 23 февраля. Так, оккупанты в очередной раз подвергли опасности жизни мирных людей.
Воздушная тревога в регионе прозвучала около 20:40, а отбой объявили через более 1,5 часа. После этого председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о последствиях атаки дронов-камикадзе.
Смотрите также Уничтожили почти 500 тонн зерна: россияне ударили "Шахедами" по Донецкой области
Удар дронами по Одессе
По словам главы региона, на место происшествия выехали все соответствующие службы. Начаты поисковые работы, работники ГСЧС – тушат пожар. Вероятно, под завалами оказались люди, которых нужно спасти.
В результате вражеского обстрела есть разрушения и возгорание жилого дома в Одессе. Сейчас (по состоянию на 22:30, 23 февраля – 24 Канал) известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу,
– говорится в сообщении.
Позже, около 23:16, Кипер констатировал, что еще одну пострадавшую достали из-под завалов: "Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов", – написал чиновник.
Также вскоре стало известно, что спасатели достали из-под завалов тело мужчины. По состоянию на 23:44 он является единственной жертвой этого обстрела. В то же время поисково-спасательные работы еще не закончены.Обратите внимание! Украинские правоохранители каждый раз после обстрелов документируют повреждения, чтобы на трибунале привлечь всех виновных к ответственности.
Этим очередным ударом по гражданскому населению враг в очередной раз показал, что воюет прежде всего с мирными людьми. Оккупанты, очевидно, сознательно нарушают законы и обычаи войны: они должны быть за это наказаны.
Смотрите также В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы: оккупанты запустили ракеты
Атака на Днепр
- В ночь на 23 февраля в результате атаки российских "Шахедов" на Днепр пострадала жилая многоэтажка. По состоянию на 20:00 было известно о двух погибших, двух раненых, которых доставили в больницу и то, что операция по спасению – не завершена.
- В полиции показали кадры, на которых видно, что происходило после обстрела в городе. В то же время, вероятно, под завалами остаются другие жители многоэтажки по состоянию на 20:00, 23 февраля, поэтому и продолжаются поисково-спасательные работы.
- После попадания дрона вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. Важно, что россияне разрушили три квартиры полностью, а две повредили. Также разрушениям подверглись припаркованные автомобили, которые были неподалеку от места атаки.
- Власти констатировали, что жителям оказывают психологическую помощь, а также был организован пункт обогрева. Несколько десятков человек будут нуждаться в новом жилье, поскольку их дом разрушил российский беспилотник за считанные секунды.