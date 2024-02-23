Пострадавшие – в больнице, погибший: в Одессе в результате обстрела вспыхнул жилой дом

Россияне ударили по Одессе беспилотниками поздно вечером 23 февраля. Так, оккупанты в очередной раз подвергли опасности жизни мирных людей.

Воздушная тревога в регионе прозвучала около 20:40, а отбой объявили через более 1,5 часа. После этого председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о последствиях атаки дронов-камикадзе.

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Удар дронами по Одессе

По словам главы региона, на место происшествия выехали все соответствующие службы. Начаты поисковые работы, работники ГСЧС – тушат пожар. Вероятно, под завалами оказались люди, которых нужно спасти.

В результате вражеского обстрела есть разрушения и возгорание жилого дома в Одессе. Сейчас (по состоянию на 22:30, 23 февраля – 24 Канал) известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

Позже, около 23:16, Кипер констатировал, что еще одну пострадавшую достали из-под завалов: "Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов", – написал чиновник.

Также вскоре стало известно, что спасатели достали из-под завалов тело мужчины. По состоянию на 23:44 он является единственной жертвой этого обстрела. В то же время поисково-спасательные работы еще не закончены.

Украинские правоохранители каждый раз после обстрелов документируют повреждения, чтобы на трибунале привлечь всех виновных к ответственности.

Этим очередным ударом по гражданскому населению враг в очередной раз показал, что воюет прежде всего с мирными людьми. Оккупанты, очевидно, сознательно нарушают законы и обычаи войны: они должны быть за это наказаны.

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Атака на Днепр