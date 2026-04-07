Есть повреждения: враг средь бела дня атаковал Полтавскую область
- Страна-агрессорка направила ударный дрон на Полтавщину.
- Фиксировались повреждения в частном секторе.
Во вторник, 7 апреля, россияне дроном атаковали Полтавскую область. Удар вызвал повреждения частных домов.
Об этом проинформировал глава местной ОВА Виталий Дякивнич.
К теме Россия забрасывает Херсон авиабомбами: есть погибшие и многие раненые
Что известно об обстреле Полтавы?
Воздушные силы около 13:16 предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Полтавщины. По словам начальника ОВА, Полтавскую общину атаковал российский дрон.
Обломки беспилотника упали на открытой территории. Это привело к повреждению частных домов.
Взрывной волной повреждено остекление и кровля 4 жилых домов, 1 дачного здания и 2 хозяйственных построек.
Пока информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется. На месте идет обследование территории.
Следует напомнить, что в последнее время Полтавщина часто страдает от атак противника. В частности, ночью и утром 4 апреля российские беспилотники избивали по промышленным объектам в Полтавском районе, из-за чего возникли пожары.
Какие города атаковали оккупанты 7 апреля?
Россияне обстреляли Днепропетровщину, в частности, в Покровской общине Синельниковского района в результате удара погиб 11-летний мальчик. Враг атаковал и Никополь, там под ударом FPV-дрона оказался пассажирский автобус.
От вражеских атак пострадала и Черниговская область. В Прилуках удар нанес возгорание здания горсовета. В Новгород-Северске "прилетело" по налоговой.
Страна-агрессорка обстреливала и Херсон, в городе в результате удара фиксировали повреждения в Корабельном районе, известно и о погибших и пострадавших.