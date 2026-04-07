Есть повреждения: враг средь бела дня атаковал Полтавскую область

Во вторник, 7 апреля, россияне дроном атаковали Полтавскую область. Удар вызвал повреждения частных домов.

Об этом проинформировал глава местной ОВА Виталий Дякивнич.

Что известно об обстреле Полтавы?

Воздушные силы около 13:16 предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Полтавщины. По словам начальника ОВА, Полтавскую общину атаковал российский дрон.

Обломки беспилотника упали на открытой территории. Это привело к повреждению частных домов.

Взрывной волной повреждено остекление и кровля 4 жилых домов, 1 дачного здания и 2 хозяйственных построек.

Пока информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется. На месте идет обследование территории.

Следует напомнить, что в последнее время Полтавщина часто страдает от атак противника. В частности, ночью и утром 4 апреля российские беспилотники избивали по промышленным объектам в Полтавском районе, из-за чего возникли пожары.

