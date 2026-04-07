7 апреля, 14:33
Обновлено - 15:04, 7 апреля

Есть повреждения: враг средь бела дня атаковал Полтавскую область

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Страна-агрессорка направила ударный дрон на Полтавщину.
  • Фиксировались повреждения в частном секторе.

Во вторник, 7 апреля, россияне дроном атаковали Полтавскую область. Удар вызвал повреждения частных домов.

Об этом проинформировал глава местной ОВА Виталий Дякивнич.

Что известно об обстреле Полтавы? 

Воздушные силы около 13:16 предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Полтавщины. По словам начальника ОВА, Полтавскую общину атаковал российский дрон. 

Обломки беспилотника упали на открытой территории. Это привело к повреждению частных домов. 

Взрывной волной повреждено остекление и кровля 4 жилых домов, 1 дачного здания и 2 хозяйственных построек. 

Пока информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется. На месте идет обследование территории.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Следует напомнить, что в последнее время Полтавщина часто страдает от атак противника. В частности, ночью и утром 4 апреля российские беспилотники избивали по промышленным объектам в Полтавском районе, из-за чего возникли пожары.

Какие города атаковали оккупанты 7 апреля? 

  • Россияне обстреляли Днепропетровщину, в частности, в Покровской общине Синельниковского района в результате удара погиб 11-летний мальчик. Враг атаковал и Никополь, там под ударом FPV-дрона оказался пассажирский автобус.

  • От вражеских атак пострадала и Черниговская область. В Прилуках удар нанес возгорание здания горсовета. В Новгород-Северске "прилетело" по налоговой.

  • Страна-агрессорка обстреливала и Херсон, в городе в результате удара фиксировали повреждения в Корабельном районе, известно и о погибших и пострадавших.