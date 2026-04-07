Про таке поінформував очільник місцевої ОВА Віталій Дяківнич.
До теми Росія закидає Херсон авіабомбами: є загиблі й багато поранених
Що відомо про обстріл Полтави?
Повітряні сили близько 13:16 попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Полтавщини. За словами начальника ОВА, Полтавську громаду атакував російський дрон.
Уламки безпілотника впали на відкритій території. Це спричинило пошкодження приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено скління й покрівлю 4 житлових будинків, 1 дачної будівлі та 2 господарських споруд.
Наразі інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється. На місці триває обстеження території.
Варто нагадати, що останнім часом Полтавщина часто потерпає від атак противника. Зокрема, уночі та вранці 4 квітня російські безпілотники били по промислових об'єктах в Полтавському районі, через що там виникли пожежі.
Які міста атакували окупанти 7 квітня?
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, зокрема, в Покровській громаді Синельниківського району внаслідок удару загинув 11-річний хлопчик. Ворог атакував і Нікополь, там під ударом FPV-дрона опинився пасажирський автобус.
Від ворожих атак постраждала й Чернігівська область. У Прилуках удар спричинив займання будівлі міськради. Натомість у Новгород-Сіверську "прилетіло" по податковій.
Країна-агресорка обстрілювала й Херсон, у місті внаслідок удару фіксували пошкодження в Корабельному районі, відомо й про загиблих та постраждалих.